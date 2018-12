Michel Salgado pasó por los micrófonos de la COPE para hablar de la actualidad blanca. El ex lateral cree que Courtois se confundió al responder públicamente a las declaraciones de Simeone El guardameta belga lo llamó "populista" por criticar siempre al Real Madrid

Michel Salgado, ex jugador del Real Madrid, pasó por los micrófonos de El Partidazo, de la COPE, y se pronunció sobre diversos aspectos ligados a la actualidad del conjunto madridista. El ex lateral incidió en la necesidad de recuperar a Isco y también le dio un tirón de orejas a Thibaut Courtois por su mensaje a Simeone, fuera de lugar a juicio del gallego.

“Creo que Courtois no conoce al Real Madrid. Nosotros no necesitamos responder a nadie”, valoró Míchel Salgado en relación al mensaje de Thibaut Courtois lanzado en zona mixta tras la victoria ante el Rayo. El portero del Real Madrid reaccionó a las palabras de Simeone acusando al entrenador rojiblanco de “populista”.

“Simeone critica al Real Madrid para hacerse popular entre su afición”, señaló el guardameta belga, como respuesta a las declaraciones del técnico argentino, que aseguraba que los premios llegaban a los jugadores por ser del conjunto blanco. Sin embargo, Salgado considera que el ex del Chelsea se debería haber ahorrado la respuesta.

Otro de los temas de los que habló el ex madridista fue de Isco. “Solari tendrá que reunirse con Isco y solucionar el tema. Lo tienen que arreglar como sea”, valoró Salgado, quien considera fundamental recuperar al malagueño para la causa. Además, también valoró la labor del argentino. “El mejor sitio para ser entrenador del Real Madrid es ser entrenador del Castilla. Es una fórmula que ha funcionado bien. Ahora hay que darle tranquilidad a Solari”, apuntó.

“Raúl es el próximo Di Stéfano”

Además, Salgado mostró su opinión sobre el peso que tendrá en el futuro en la entidad madridista su ex compañero en el Real Madrid, Raúl González Blanco. “Raúl será entrenador del Real Madrid algún día, no tengo ninguna duda. Tiene conocimiento y sabe llevar el vestuario. Es el próximo Di Stefano”, apostilló el ex lateral.

Marcado por la actualidad del día, Salgado también se pronunció sobre el cruce de octavos de final de la Champions League ante el Ajax, conocido tras el sorteo realizado esa misma mañana. “Sería un error confiarnos, pero el sorteo es bueno para el Real Madrid. No tengo dudas de este equipo y menos en Champions. Tenemos muchas, muchas, muchas opciones de pasar”, insistió Michel.