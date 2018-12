Segundo bochorno de Solari

En 43 días como entrenador, Solari ya ha sufrido dos derrotas muy duras Eibar y CSKA de Moscú pintaron la cara a los blancos

Santiago Solari ha firmado ante el CSKA de Moscú su segundo bochorno en los 43 días que lleva ejerciendo como entrenador del Real Madrid. El primero llegó en Eibar. El equipo blanco sufrió ante el equipo ruso su peor derrota en casa en toda la historia de la Champions. Un dato preocupante teniendo en cuenta los rivales que han pasado por el Santiago Bernabéu en todas las ediciones de la máxima competición continental.

El Real Madrid dio una imagen deplorable ante la escuadra moscovita. Tras 37 minutos de zozobra, donde nada salió como se esperaba, llegó el primer gol de Chálov. Cinco minutos después, Schennikov hacía el segundo provocando una gran pitada den Chamartín cuando el árbitro indicó el camino de los vestuarios. En la segunda mitad se esperaba la reacción y Solari daba entrada a Bale, pero no encontraría el efecto que buscaba. El equipo se atascó, el CSKA hizo el tercero, el público se enfadó, especialmente con un Isco que pudo vivir su peor noche como madridista, y todo terminó en una derrota con bronca que deja muy tacado a un equipo que sigue sin terminar de enderezar el rumbo en una temporada que, por el momento, pasa a la historia por los batacazos y no por las grandes victorias o los títulos.

Este es el segundo descalabro de la corta era Solari en el Real Madrid. Antes de caer con estrépito ante los rusos, el equipo ya hincó la rodilla en Ipurúa frente al Eibar. El equipo armero le endosó otro 3-0 en uno de los peores partidos del vigente campeón de Europa en los últimos tiempos. Demasiadas derrotas de bulto.

Tras el partido, Solari salió a rueda de prensa y reconoció sus errores frente a los periodistas. “La segunda parte no me gustó, pero yo debo asumir el equipo que planteo con muchos chicos jóvenes y nos ha servido para darle rodaje. Y descanso a algunos que tenían que descansar. Tengo claro que no es un camino de rosas, no nos gusta el resultado, queríamos cerrar con una victoria y confiábamos en que así fuera”, aseguró un entrenador argentino que tiene mucho trabajo por delante. Lo próximo, ganar al Rayo y cerrar 2018 con la conquista de un nuevo Mundial de Clubes. De la Champions ya se volverá a hablar en febrero por Concha Espina.

Su futuro se complica

Tras ejercer cuatro partidos como entrenador provisional, el Real Madrid decidía apostar por Solari y le hacía contrato hasta 2021. En ese momento, todos los encuentros los contaba por victoria, pero llegó Eibar y cayó. Tras enderezar un poco la situación, ahora el CSKA vuelve a pintar la cara a los blancos.

Desde el club algunas voces de peso empiezan a dudar de Solari y si no gana la Liga o la Champions su continuidad como conductor de la nave madridista parece complicada. Por no decir que será casi imposible. Solari tiene por delante siete meses para hacerlo bien y, sobre todo, para no sufrir otra derrota bochornosa.