La cúpula ‘perdona’ a Cristiano, pero la plantilla no

En Concha Espina no han sentado mal sus recientes declaraciones En el vestuario no han gustado nada las palabras del portugués

Las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre el vestuario del Real Madrid, comparándolo con el de la Juventus, siguen trayendo cola. Solari y Florentino Pérez han respondido, a su manera, al crack portugués, que dijo lo siguiente: “Este de la Juventus es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otras partes alguno se siente más grande que el resto, pero aquí estamos todos en la misma línea, son humildes y quieren ganar”. Unas palabras que, en cualquier caso, no han sentado tan mal en la cúpula del Real Madrid, donde conocen de sobra el carácter del luso.

En Concha Espina no ven como una crítica al club blanco ni a sus ex compañeros esa famosa frase de Cristiano Ronaldo, sino que piensan que es su manera de ganarse a los que ahora son sus socios en el vestuario de la Juventus. “Cristiano es así y es un buen tío. También cuando estaba aquí dijo lo que que le criticaban por ser guapo y rico y a la gente le sentó mal. Es un buen tío”, aseguran los dirigentes del Real Madrid de puertas para adentro.

En los despachos del Santiago Bernabéu conocen perfectamente la forma de ser y de pensar de Cristiano tras todos los años que estuvo en la casa blanca. De ahí que estén convencidos de que esas declaraciones son “para hacerse el tío más popular del vestuario y para ganarse a la afición de la Juventus, no para criticar al Real Madrid”, club al que por otro lado debe muchísimo, pues si no hubiera vestido la elástica blanca su palmarés no sería el que es.

Sí ha molestado al plantel

Sin embargo, su discurso sí que ha sentado muy mal en el vestuario del Real Madrid. En la plantilla merengue no ha gustado un pelo que Cristiano Ronaldo hablé así sobre ellos, y menos públicamente. “Ahora viene Cristiano a darnos lecciones de humildad, es alucinante”, dicen los pesos pesados, que están muy decepcionados con el portugués porque consideran que en su momento se partieron la cara por el portugués y lo defendieron siempre a capa y espada, y ahora éste lo paga hablando mal sobre el vestuario del Real Madrid quizás por estar resentido tras su marcha.