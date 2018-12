Los méritos de Modric para ganar el Balón de Oro 2018

De los 30 nominados al Balón de Oro 2018, hay un futbolista que parte como favorito por encima de todos: Luka Modric. El 2018 ha sido suyo y la consecución del Balón de Oro no es sino la guinda a un año que difícilmente olvidará el centrocampista croata del Real Madrid. Elegido como Mejor Jugador por la UEFA, ganador del The Best, no hay premio individual que se le haya resistido al 10 madridista. En lo colectivo puede presumir de ser campeón de Europa con los blancos y subcampeón del mundo con su selección.

Faltan horas para que -salvo sorpresa mayúscula- Luka Modric luzca entre sus manos el Balón de Oro 2018. El croata se ha ganado su puesto en la medular blanca y de sus botas han nacido grandes jugadas con las que el Real Madrid reinó un año más en Europa, conquistando la Decimotercera en Kiev.

Su peso en el Real Madrid es indiscutible. El conjunto blanco se gusta cuando el croata rinde a su nivel, si Modric está bien, los blancos lo notan. Si el protagonismo de Luka en el Madrid es grande, mayor lo es aún si hablamos de la selección croata. En Rusia, Modric se echó el equipo a sus espaldas y regaló a los croatas un verano inolvidable. Croacia fue la selección revelación, sólo la Francia de Varane, Griezmann, Mbappé y compañía les privó del título. Pero aquel segundo puesto supo a oro en el país balcánico. Además, el capitán croata obtuvo el Balón de Oro del Mundial.

Esa distinción fue la primera individual, pero no tardarían en llegar las siguientes. El pasado 30 de agosto, la UEFA eligió a Modric como el Mejor Jugador 2017/18. Semanas después llegaría el The Best. El croata fue elegido como el mejor en Europa y en el mundo. Ahora sólo le queda un premio por recoger: el Balón de Oro, la guinda a un año redondo para Luka Modric.