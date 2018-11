Marcelo: “¿Isco? Le toca trabajar y mejorar”

Marcelo analizó la victoria del Real Madrid ante la Roma y habló sobre Isco, que fue el jugador descartado por Solari

Marcelo analizó la victoria del Real Madrid ante la Roma y habló sobre Isco, que fue el jugador descartado por Solari. El segundo capitán madridista aseguró que no es “bueno para dar consejos, pero está claro que todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar”. “No digo que Isco no trabaje, pero el fútbol es así. Hay que ver qué es lo que no te sale y tratar de mejorar”, continuó.

Por otro lado, habló del partido ante los italianos que clasifica al Madrid como primero de grupo a octavos: “En el partido ante el Eibar el campo era más pequeño y no había muchos espacios, hoy hemos tenido más el balón. Nosotros estábamos sufriendo en la primera parte pero teníamos el partido controlado, sabíamos que íbamos a marcar el primer gol“.

“La importancia se le da a todas las competiciones, queremos ser primeros en todo y somos líderes de la fase de grupos para pasar a octavos. Sabemos lo que tenemos que hacer, todos quieren jugar y por ello han pasado todos los jugadores”, finalizó.