Marcelo ataca a la prensa: “Intentáis hacer daño, a lo mejor es porque no sabéis jugar al fútbol o porque nos tenéis envidia”

Marcelo explota contra la prensa por intentar "hacer daño al vestuario" Volvió a mostrar su apoyo a Lopetegui y rebaja la alarma causada al retirarse lesionado del terreno de juego al afirmar que fue "un golpe"

Marcelo habló al finalizar el encuentro entre el Real Madrid y el Viktoria Plzen, en el que el conjunto madridista volvió a ganar, un mes después. El autor del gol que devolvió a los blancos a la senda de la victoria, aclaró en zona mixta que llegará -en principio- al Clásico, tras marcharse lesionado en los minutos finales, y dejó un recado para los periodistas, a los que acusó de intentar “hacer daño al vestuario”.

El jugador, que nunca se muerde la lengua, aseguró que “es duro cuando no ganas”, después de que el conjunto madridista haya estado sin conocer la victoria en los últimos cinco encuentros. “Pero de la crisis y las 8 horas sin marcar solo habla la prensa que intenta hacer daño al vestuario”, aseguró. No quedó ahí, pues también apuntó que “a lo mejor es porque no sabéis jugar al fútbol, o porque nos tenéis envidia”.

Además de dejar en mal lugar a la prensa, el lateral quiso mostrar de nuevo su apoyo a Lopetegui: “Estamos con él. Los resultados van a venir y vamos a seguir trabajando para mejorar”. También se alegró al enterarse de que el vasco se va a sentar en el banquillo del Camp Nou, tal y como ha asegurado Butragueño, “es maravilloso escuchar que estará”, apuntó.

Quien también estará, será él, que sufrió un golpe en los últimos minutos que hizo saltar las alarmas sobre su presencia frente al Barça: “Ahora me encuentro bien, tuve un golpe duro. Este tipo de entradas no se pueden dar. Los árbitros tienen que ver esas cosas”.

Marcelo, que fue el encargado de romper la mala racha del conjunto blanco de cara a puerta y frente al Plzen, en el regreso de la Champions, dio la victoria a los blancos, celebrándolo efusivamente. “Me he señalado el escudo porque el Real Madrid siempre vuelve”, señaló. También bromeó sobre la dedicatoria al preparador físico del conjunto blanco, con el que ha pasado tiempo en el último mes recuperándose: “Le he dedicado el gol a Pintus, porque me cae bien. Y no tiene pelo y yo sí”.

Respecto al partido ante el Barça, el jugador reconoció que “tenemos que mejorar muchas cosas”. Aunque mandó un mensaje de calma y de optimismo, al asegurar que “la victoria nos da confianza de cara al próximo partido”.

Por último quiso aclarar las informaciones que hablan de que se dejará el conjunto madridista y se marchará a la Juve, desmintiéndolas: “No he escuchado ninguna oferta. Tengo contrato con el Real Madrid”.