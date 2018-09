Sergio Ramos se la tenía guardada desde que Griezmann subió una foto a su Instagram de él sentado en el trono con el camero detrás colocándole la corona

Sergio Ramos propinó un palo a Griezmann por sus últimas declaraciones, en las que decía que ya comía en la mesa de Messi y Cristiano. El de Camas aprovechó la pregunta, en la rueda de prensa previa al debut en Champions frente a la Roma, para cargar contra el delantero del Atlético de Madrid, al que se la tenía guardada desde hace tiempo.

“Buena pregunta. La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de los Totti, Xavi, Maldini, Buffon, Raúl, Iniesta o Iker, jugadores que lo han ganado todo y no tienen un Balón de Oro. Debería dejarse aconsejar por Simeone o Godín, gente que tienen unos valores que le vendrían muy bien. Nunca me he quedado corto, es un gran jugador”, dijo el capitán del Real Madrid.

Lo cierto es que Ramos le estaba esperando desde la Supercopa de Europa, cuando la estrella colchonera subió una foto a su historia de Instagram para celebrar su victoria en Tallin en la que salía el central como coprotagonista. En la instantánea aparece Griezmann sentado en su trono, con el central detrás de él colocándole la corona.

Por lo visto aquella imagen no sentó nada bien a un Sergio Ramos que se la tenía guardada desde entonces y ha aprovechado ahora para darle un zasca. El capitán blanco le recomienda que se deje aconsejar por gente del Atleti como “el Cholo o Godín, gente que tienen unos valores que le vendrían muy bien”.