Cristiano Ronaldo: “La Juventus es diferente, somos una familia”

Cristiano Ronaldo analizó sus primeras semanas en la Juventus

Cristiano Ronaldo se siente como en casa en la Juventus. El portugués se mostró feliz de pertenecer al club italiano en una entrevista concedida a la televisión oficial de la entidad. “Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans, de toda la gente del club, me siento feliz y contento de estar aquí”, aseguró.

“Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices”, añadió un CR7 que está entregado a su nuevo equipo y a sus aficionados desde el primer día en el que aterrizó en Turín.

Cristiano también recordó lo que sintió al ver como la hinchada de la Juve se ponía en pie para aplaudir el gol de chilena que marcó con el Real Madrid en los cuartos de final de la pasada Champions. “Nunca había marcado ese gol y era muy importante para mí; escuchar que todo el estadio me aplaudía fue increíble, me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces”, explicó.

De hecho, no dudó en reconocer que aquella reacción del respetable le ayudó a dar el paso para dejar la casa blanca y fichar por la Vecchia Signora: “Los pequeños detalles como ese son importantes en las grandes decisiones”.

Por último, reconoció estar muy motivado por su nueva etapa en la Serie A: “Espero adaptarme muy rápido pero no estoy preocupado, esto es un desafío para mí y me encantan los retos”.