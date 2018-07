Hazard, con fecha de caducidad

El Real Madrid tiene claro que debe decidir si ir a por el crack belga como muy tarde el 16 de julio, el día después de la gran final del Mundial de Rusia Eden Hazard sigue dando largas al Chelsea para renovar

Eden Hazard sigue dando largas al Chelsea para renovar. El conjunto inglés lleva meses detrás de él para ampliar y mejorar su contrato, pero el crack belga no da el paso definitivo porque tiene muchas dudas y prefiere esperar al Real Madrid, que siempre lo ha tenido en su agenda. En Concha Espina gusta mucho, y se ha marcado una fecha límite para decidir si intentar acometer su fichaje o no: el 16 de julio.

Eduardo Inda contó en exclusiva más información sobre el futbolista del Chelsea. “Hazard siempre ha sido clarísimo objeto de deseo del Real Madrid y ha lanzado un ultimátum al club blanco y es que dice: ‘Si me queréis, venid a por mi antes del Mundial”, contó el director de OKDIARIO.

La entidad merengue quiere tener muy claro el día siguiente a la gran final del Mundial si ir a por Eden Hazard o no. El atacante cumple contrato con el club londinense en 2020 y ha rechazado una gran oferta de Abramovich para renovar. No lo ve nada claro y no quiere precipitarse porque considera que su ciclo en el conjunto blue puede haber acabado, y mientras tanto espera al Real Madrid, que quiere decidir si activar la maquinaria para ficharlo antes del 16 de julio.

Si el club blanco da un paso adelante y va a por Hazard, el crack belga presionará al Chelsea para ser traspasado y jugará con que será una de las últimas ventanas en la que la entidad pueda sacar una importante cantidad económica por él, pues si no renueva se marcharía gratis en 2020. Hazard llegó al Chelsea en 2012 y ha ganado dos veces la Premier, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League. Ha sido el mejor jugador blue casi todas las temporadas, pero ve como está algo estancado en el equipo inglés, y no disputar la Champions League el próximo curso es un hándicap importante.

Precisamente, el belga tiene entre ceja y ceja levantar una Orejona, de ahí que vea con buenos ojos salir del Chelsea y jugar en el Real Madrid, club al que siempre ha abierto la puerta. Pero su llegada no será sencilla y está supeditada en gran medida a la posible salida del Real Madrid de Gareth Bale. El galés quiere sentirse protagonista, por lo que si se queda el club no tiene prevista fichar al belga. Sin embargo, si Bale se va, Hazard tiene muchas papeletas para vestir de blanco la próxima temporada.