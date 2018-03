Fede Valverde, jugador del Madrid cedido en el Depor, prefiere a Messi antes que a Cristiano

Fede Valverde, jugador uruguayo cedido por el Real Madrid al Deportivo, ha asegurado en el Campus Mauro Silva que su referente en el conjunto blanco es Toni Kroos y que se quedaría con Leo Messi antes que con Cristiano Ronaldo, aunque elogió a los dos astros. “Son los mejores jugadores del mundo, pero yo me quedo con Messi”, explicó el mediocentro al ser cuestionado por un grupo de niños.

Por otro lado, Valverde habló acerca de su deseo de estar en el Mundial de Rusia, pero no oculta su felicidad por haberse estrenado con la selección absoluta. “Gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con grandes jugadores y son momentos muy lindos y soñados”, dijo sobre sus convocatorias con Uruguay.

Por último, el joven jugador de 19 años repasó su trayectoria desde que llegó a España: “Mi carrera es corta, he jugado en pocos clubes. En Peñarol debuté con 16 años, fue un momento inolvidable, me marcó para toda la vida. A los 18 viajé a España para incorporarme al Madrid. Ahora estoy aquí y lamentablemente no nos está yendo de la mejor manera. Queda mucho por mejorar y todavía está arrancando mi carrera”.