Morata se arrepiente… con retraso

Álvaro Morata está atravesando el peor momento de la temporada… y de sus últimos años como profesional. Ante el Barcelona en el Camp Nou volvió a ser suplente y vio como hasta Giroud, llegado en el mercado invernal, le quitó el puesto en el once. Además, luego saltó desde el banquillo y la afición azulgrana menospreció al canterano madridista, que devolvió el ‘cariño’ con un polémico gesto.

El caso es que el ariete madrileño no está nada a gusto en Londres. Todo empezó muy bien para él en el Chelsea. Marcaba goles, era titular, la grada le idolatraba… Pero su situación dio un giro radical desde aquella famosa lesión que sufrió en el mes de diciembre. Desde ese momento, Antonio Conte le hizo la cruz y la relación entre ambos está rota.

Con todo eso, Morata empieza a arrepentirse de haberse marchado del Real Madrid el pasado verano para recalar en Stamford Bridge. El delantero formado en La Fábrica ve como tampoco es indiscutible en el Chelsea, y para ser suplente del conjunto blue se habría quedado en su ciudad defendiendo los colores del equipo de su corazón. “Para ser suplente me habría quedado en el Real Madrid”, comenta el jugador con su círculo íntimo.

Cree que fue un error

Morata cree que fue un error haber aceptado la oferta del Chelsea en lugar de seguir presionando al Real Madrid para poder marcharse al Manchester United, donde considera que las cosas le hubieran ido bastante mejor bajo las órdenes de José Mourinho. Su sensación es que esa era la mejor opción, pero ante las ansias de salir en busca de ser titular aceptó la propuesta del Chelsea. “Mourinho habría sido más justo conmigo”, dice el delantero a sus allegados.

En Concha Espina intentaron persuadirle de que no se fuera porque eran conscientes de que Morata es un buen complemento para Benzema, pero el joven delantero no escuchó a nadie y decidió que él quería ser titular en un equipo grande porque no era inferior “a Benzema ni a nadie”. Apostó por salir del club de su vida y emprender la aventura en Londres, quizá mal aconsejado, y ahora peligra hasta su presencia en el Mundial, pues sus números están siendo discretos y hay delanteros como Rodrigo, Gerard Moreno, Diego Costa o Iago Aspas haciéndolo muy bien.