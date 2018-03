Bonucci no se mueve

La operación central del Real Madrid para la próxima temporada se ha quedado sin uno de sus mayores referentes: Leonardo Bonucci. El capitán del Milan se ha autodescartado para esta suculenta plaza en una entrevista en la versión italiana de la televisión Sky Sports: “Siempre he creído en lo imposible, siempre he trabajado para lograr los grandes objetivos”.

“Siempre confié en el grupo y también en Gattuso. Trabajé en mí mismo, pensé que no podría tirar en tres meses todo lo que había hecho en los últimos años. Ahora estoy súper motivado y quiero crecer”, añadió el veterano zaguero en el citado medio.

El Milan no conoce la derrota en este 2018 y eso ha hecho crecer la fe de jugadores y seguidores en un proyecto que parecía caer en picado a las primeras de cambio. Bonucci, uno de los últimos refuerzos para el mismo, cogió a las primeras de cambio el brazalete y por lo tanto la responsabilidad, y sigue siendo un fijo en la defensa rossonera como antes con Montella.

En el pasado mercado de invierno, el Real Madrid preguntó por su situación. Tal y como revelamos en OKDIARIO, el vestuario blanco dio el OK a su llegada y hasta se lo habrían dicho en persona al protagonista en la pasada gala The Best pero finalmente las altas exigencias en Milanello echaron al traste la negociación.

El Milan no vende… a Bonucci

Hace poco menos de un mes también adelantamos en nuestro medio que Romagnoli entraba en la operación central del Real Madrid. El compañero de Bonucci en el centro de la zaga tiene unos informes excelentes en la cúpula merengue, en los que se valora mucho su rapidez, su potente juego aéreo y su buena salida de balón.

El joven defensa, también italiano pero de 25 años -Bonucci tiene ya 30-, ya ha jugado esta temporada con el Milan 32 partidos por lo que no le pesaría la responsabilidad de vestir la camiseta blanca. De momento, aparecen nuevos candidatos y se descartan otros, curiosamente todos del mismo sitio.