¿Por qué están cerrando los bazares chinos en Mallorca?

Mucha gente se está preguntando por qué están cerrando tantos bazares chinos en Mallorca y en el resto de España en los últimos meses. Un fenómeno que llama poderosamente la atención y que ha provocado que las redes sociales se inunden de muchas especulaciones e insinuaciones en torno a la comunidad china.

En el caso de Mallorca ha habido al menos dos cierres importantes en las últimas semanas. Uno de ellos es el local chino ubicado en la plaza de Es Fortí, en Palma. Aunque el más sonado es el bazar ubicado en Gran Vía Asima, en el Polígono de Son Castelló, que la pasada semana cerró las persianas y empezó a regalar todos sus artículos.

Cientos de personas acudieron masivamente a este bazar para llevarse los objetos de forma gratuita. Uno de los carriles de la calle donde se ubica el establecimiento quedó totalmente colapsado, con coches y furgonetas mal aparcados o en doble fila. De hecho, la Policía Local tuvo que trasladarse hasta el lugar para multar y reestablecer el orden.

Para conocer las causas de estos cierres en Mallorca, OKDIARIO se ha puesto en contacto con el presidente de la asociación china de Baleares (Achinib), Fang Ji, quien considera que las noticias sobre la oleada de cierres de grandes bazares orientales en la isla han sido «un poco exageradas».

Fang Ji explica que los locales chinos «no están captando las nuevas dinámicas de consumo». Factores como la compra masiva por Internet en vez de en tiendas físicas están poniendo en jaque a muchos bazares cuyo modelo de negocio parece que se ha quedado algo obsoleto respecto a los nuevos tiempos y a las nuevas dinámicas de mercado.

El presidente de Achinib también explica que esto está sucediendo de la misma manera en muchas ciudades de la Península, donde muchos bazares se han visto obligados a cerrar y poner en liquidación todo su género, como está pasando en Mallorca.

Sin embargo, Jang Li desmiente que los chinos se estén marchando de España o de Europa, como se ha especulado. Y es que muchas teorías en redes aseguraban que la comunidad china ha sido advertida de un supuesto conflicto bélico inminente o un colapso económico global.

El presidente de Achinib indica que son informaciones totalmente falsas. «El cierre de locales chinos es algo que ya ha sucedido en años anteriores, no es algo novedoso. La razón es que simplemente los negocios no van bien y ahora tienen que probar otro modelo de negocio. Nadie se ha ido de ningún sitio, todo es no es cierto», concluye Jang Li.