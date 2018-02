Así reaccionó Di María con Emery tras ser suplente en el Bernabéu

Ángel di María se llevó una gran desilusión el pasado 14 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu. El argentino esperaba tener algún tipo de protagonismo en el partido de ida de los octavos de final de la Champions que enfrentó al Real Madrid ante el PSG. Su excelente estado de forma invitaba a pensar que podría ser titular, sino por lo menos tener minutos en el segundo acto, pero finalmente no ocurrió ni una cosa ni la otra.

El ex madridista tuvo que ver todo el duelo desde el banquillo, ya que Unai Emery apostó por jugadores de corte más defensivo en la segunda mitad. Esta decisión no le gustó al Fideo, pero tal y como ha revelado L’Equipe, su reacción fue positiva y miró por el bien del equipo. A pesar de estar decepcionado y sorprendido, no tuvo ningún desplante con su entrenador y entendió que la decisión del técnico vasco se debía a un plan táctico para aguantar el empate que lucía en ese momento en el marcador.

Di María está siendo clave para Emery esta temporada, ya que es el hombre perfecto para dar descanso al tridente formado por Neymar, Cavani y Mbappé. El problema es que en los partidos grandes, como ante el Real Madrid o el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, no suele contar con minutos.