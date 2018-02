Zidane: “Me supo fatal el cambio de Ceballos y le pedí perdón”

Zinedine Zidane habló en sala de prensa para analizar el encuentro de este sábado que enfrentará al Real Madrid con el Alavés, en el Santiago Bernabéu. El técnico trató varios temas durante la comparecencia, entre los que se encuentran los ultras, la importancia de Gareth Bale en el equipo, Ceballos, el buen momento del conjunto de Vitoria y los goles encajados en las últimas jornadas.

Muerte del ertzaina y ultras PSG

“Sentimos mucho la muerte del ertzaina de Bilbao. Pensamos en su familia que es lo más importante. Por lo de los ultras del PSG no voy a hablar, no me interesa, solo hablaré de lo que vamos a hacer nosotros. Estés donde estés la violencia es mala y cuando pasa esto es difícil entenderlo. Espero que estas cosas no pasen más en un estadio”.

Protección de algunos clubes a los ultras

“No creo que los defiendan, todos quieren combatir eso. Un club quiere lo mejor para sus aficionados, para que la gente cuando venga al estadio vea un partido de fútbol con su familia, hijos. Esto es lo que quiere el Madrid con sus aficionados, que vengan a ver un partido de fútbol y nada más”.

¿De qué se siente más orgulloso”

“Tenemos carácter y personalidad para hacer este tipo de cosas. 26 goles en 6 jornadas es muy bonito y queremos ampliar la racha. Sabemos de las intenciones del rival y queremos hacer un buen partido porque así tendremos muchas posibilidades de ganar”.

¿Peleará porque continué la BBC?

“Siempre voy a estar con mis jugadores. Espero que sigan todos todos los días mientras yo esté aquí”.

¿Qué ha aprendido de los errores y quién le ha decepcionado?

“La vida es así. Lo más importante para una persona es dar el máximo. Lo que intento hacer es dar el máximo cada día. Eso es lo que me ha enseñado mi padre. El resto puede no salirte siempre bien. Tienen que salir cosas malas para apreciar las buenas de vez en cuando. Decepcionado nadie. Siempre se aprende. Yo aprendo porque escucho. Es una cualidad que tengo escuchar a los de mi alrededor porque son muy inteligentes”.

PSG

“Sólo pienso en el partido del Alavés. Lo que quiero es hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos”.

Bale, indiscutible

“Es un jugador importante y siempre lo será. Está entrenando para meterse bien totalmente. Hoy es Bale pero cada día es un jugador. A mi me interesa la plantilla, no solo uno. Son todos importantes. Hay jugadores importantes. Voy a contar con todos porque tenemos muchos partidos”.

Alavés

“Podemos decir que el Alavés, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos contra buenos rivales. Nos encontraremos a un rival difícil. Estamos preparados e intentaremos hacer un buen partido”.

“Me supo fatal y lo siento mucho por él. Se lo he dicho. No me gusta hacer eso. Yo estoy encantado con él, es un tipo trabajador. Sabe que no ha tenido muchos minutos, pero sigue trabajando. Es joven y tiene que seguir ahí. Me acuerdo el partido de ida ante el Alavés, que hizo dos goles. Tiene que seguir peleando y pensando que va a tener minutos”.

“Hay que preguntar a él. Está bien, está metido. Quiero a Gareth al 100%. Voy mirando la forma de todos los jugadores. Seguro que va a tener su papel importante, no lo ha tenido por las lesiones, pero lo tendrá. Tiene que estar bien para jugar porque jugamos cada tres días. Mira lo que pasó con tres o cuatro jugadores. A lo mejor viene otro y piensa distinto. Yo voy a contar con los 25 jugadores hasta el final porque el fútbol ha cambiado. Yo lo que quiero es la salud de mis jugadores y que estén al cien por cien. Hay muchos partidos y voy a contar con todos”.

Goles encajados

“No creo porque siempre hemos recibido goles, forma parte del fútbol, jugamos contra grandes equipos. Lo que hay que saber es como minimizar los errores. Que nos marquen es normal, forma parte del fútbol y hay que aceptarlo. Me gustaría siempre recibir un gol y marcar dos o tres más que el adversario, aunque me gustaría no encajar, pero si marcamos uno más que el rival me iré contento”.

PSG-Marsella

“Lo voy a ver porque me gustan ese tipo de partidos y como jugamos antes podré verlo. Me gustaría ver como empieza el Marsella el partido, sobre todo viendo que el PSG juega en casa. Sabemos como empieza el Marsella sus partidos pero quiero ver como lo hacen fuera de casa”.