Diez delanteros ‘top’ llevan más goles que la BBC

El Real Madrid no pasa por su mejor momento. El conjunto madridista vio acentuada su crisis tras el enésimo pinchazo de la temporada, frente al Levante. Los hombres de Zidane volvieron a dejarse puntos cuando todo parecía ganado, lo que provocó un tremenda bronca en el vestuario. Parte de la plantilla recrimina a pesos pesados su actitud en las jugadas defensivas, en las que el equipo se desmorona. Y precisamente las miradas vuelven a apuntar a la BBC.

La titularidad ha vuelto para el tridente ofensivo del conjunto madridista. Pero no funciona. Los madridistas han visto como han pasado de tener uno de los mejores ataques de la historia a añorar lo que fueron. Apenas habían coincidido en el último año sobre el césped, debido a lesiones y sanciones. Sin embargo, a la que Zidane ha podido volver a recurrir a ellos, no ha tenido duda en hacerlo. Pero sigue sin dar resultado.

La grave crisis por la que pasan los madridistas va de la mano de los pobres registros en ataque del conjunto blanco en el campeonato liguero. Y estos se reflejan en sus hombres de arriba. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema no andan del todo finos. El equipo echa en falta sus goles. Y es que la crisis liguera está potenciada por los 16 tantos que han marcado entre los tres en los más de 3300 minutos que suman por separado sobre el terreno de juego.

16 goles en 21 partidos, algo que está muy lejos de lo que se espera de ellos y de lo que se les exige. Unas cifras goleadoras firmadas entre los tres que son el fiel reflejo de la mala racha que se vive por el Bernabéu. Y es que, hay 10 delanteros top que llevan más goles que todo el tridente madridista en sus respectivas ligas. Hablamos de jugadores de talla mundial y que incluso han llegado a sonar para llegar al conjunto blanco.

Concretamente estos delanteros son Messi, Lewandowski, Icardi, Cavani, Kane, Salah, Neymar, Immobile, Falcao y Agüero. Los 10 han visto puerta esta temporada en Liga más que la BBC al completo. Una situación más que alarmante. Sobre todo, teniendo en cuenta que dos de ellos estarán en el Bernabéu la próxima semana.

Zidane confía en ellos

Pese a que los números no lo demuestran, los tres siguen teniendo la confianza ciega de su entrenador. Zidane morirá con ellos. Así ha sido desde su llegada y así seguirá siendo hasta el día en que finalice su etapa en el conjunto blanco. El técnico logró sus primeros éxitos de la mano de la BBC y sólo la lesión de Bale y la irrupción de Isco le hicieron cambiar de táctica. Una vez que el malagueño ha perdido parte de la determinación que le hizo ser un indiscutible, el técnico ha vuelto a apostar por sus tres de arriba.

Los números en este caso no le dan la razón. Ni por creer ciegamente en sus tres estrellas, ni por su decisión de ser el único equipo de los octavos de Champions en no fichar. El conjunto blanco necesitaba refuerzos en la punta de ataque tras perder a dos de sus bazas en verano y, sin embargo, se decidió no hacerlo. La situación en ataque es cuanto menos alarmante. Y más al ver como hombres que podrían estar vistiendo de blanco, llevan más goles que los tres de arriba juntos.