Rayo Vallecano-Barcelona: Flick entra en terreno pirata

El Barcelona intentará asaltar el estadio de Vallecas, un territorio que se ha vuelto hostil en los últimos tres años, y lo intentará con el segundo entrenador distinto después de que Xavi Hernández no lo consiguiera en las dos visitas que realizó al Rayo Vallecano. Precisamente este escenario fue el último de la Liga que albergo un partido de Ronald Koeman como técnico del Barça antes de ser despedido por Joan Laporta, que ahora confía en Hansi Flick para romper el maleficio en terreno pirata.

El 27 de enero de 2021 fue el último día que el Barça ganó en Vallecas, pero aquel era un encuentro de Copa del Rey contra el último Rayo de Segunda División. Desde que el cuadro rayista ascendió a Primera ese mismo año, los culés han sido capaces de derrotarles a domicilio, encadenando dos derrotas y un empate. Por tanto, Flick se encomienda a una nueva misión en un campo que aprieta como pocos en España.

Eso sí, los integrantes de la plantilla se han aislado por completo del ruido del exterior y llegan en un buen momento de forma tras dos victorias consecutivas en Mestalla y en el Olímpico de Montjuic. Con seis de seis puntos, el Barcelona busca la victoria ante el Rayo para rubricar su mejor arranque en cinco años.

Para ello, cuenta con un once rejuvenecido a la fuerza en el que todavía no podrá estar Dani Olmo al no haber sido inscrito en la Liga. Su inscripción es el tema del día y de las últimas semanas en Can Barça, pero los resultados mandan y lo cierto es que Flick ha conseguido abstraer a sus futbolistas de todos los líos burocráticos para jugar como un equipo. Un grupo que logró reponerse del 1-0 contra el Valencia y desempatar un choque que se puso realmente difícil ante el Athletic Club.

Flick y la inscripción de Olmo

«Siempre tengo esperanza. Lo esperaba para el último partido que disputamos, pero estaría genial tenerlo en el equipo para el partido ante el Rayo Vallecano. La situación se escapa del control del jugador, esas cosas que no puede controlar y el equipo tampoco», afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido sobre la inscripción de Olmo.

Enfrente estará la revelación de las dos primeras jornadas, el Rayo de Íñigo Pérez, que fue capaz de sacar tres puntos de oro en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, y otro punto contra el Getafe. Un buen comienzo que le da el aire que le faltó la temporada pasada y sobre el que esperan sentar las bases de la que quieren que sea una campaña más tranquila que la anterior.

La alineación más probable es la compuesta por Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Bernal, Casadó, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski. Flick no debería hacer grandes rotaciones pese a jugar dos partidos esta semana, sobre todo porque acaba de empezar la temporada y porque tras ello habrá parón de selecciones.

Dónde ver el Rayo-Barcelona

Este encuentro de la jornada 3 de la Liga EA Sports arrancará este martes a las 21:30 horas y se podrá seguir a través de DAZN, en el dial 55 del distribuidor oficial del campeonato doméstico, Movistar +. Además, en OKDIARIO podrás seguir en directo la previa y el minuto a minuto de todo lo que suceda en el estadio de Vallecas.