Raúl Fernández saldrá quinto en busca del milagro en el GP de la Comunidad Valenciana. Moto2 es el único campeonato que queda por decidir, aunque prácticamente está decantado ya que Remy Gardner aventaja en 23 puntos al español. El madrileño buscó la pole desde el primer momento pero una caída en los últimos compases de la Q2 le privó de ella. Por su parte, el australiano partirá algo más atrás, desde la octava posición, mientras que la pole fue para el italiano Simone Corsi.

Raúl Fernández necesita un milagro para ser campeón. Su caída en Misano cuando iba primero con Remy fuera tras irse al suelo, prácticamente enterró todas sus opciones de ser campeón. En Portugal lo peleó hasta el final pero su compañero de equipo terminó batiéndole y llevándose la victoria. Tras este resultado, al australiano le vale con ser decimotercero si Raúl gana la carrera para ser campeón.

No obstante, el piloto español de KTM va a pelear hasta el final obligando a Gardner a mantenerse en pie si quiere ser campeón. En la primera jornada, el australiano terminó por delante pero el sábado fue el madrileño quien comenzó al frente. La diferencia entre ambos en la clasificación es de 23 puntos, por lo que para lograr el título a Raúl sólo le vale un resultado: ganar y que Remy se vaya al suelo o termine decimocuarto o peor.

Está difícil pero no imposible. La cosa se ha complicado tras la caída en la clasificación, pero dentro de lo malo Raúl saldrá desde la segunda fila de la parrilla. No le queda otra que arriesgar al máximo para intentar conseguir la victoria. Todo lo que no sea ganar le dejaría sin título haga lo que haga Remy Gardner. Así pues, el piloto español de KTM intentará despedirse de Moto2 con una victoria antes de dar el salto a la categoría reina. Y si se da el milagro y acaba proclamándose campeón del mundo sería el broche perfecto a una gran temporada del mejor rookie de la categoría.