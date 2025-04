Ralf Schumacher anima a Alonso tras su difícil arranque: «Si el coche da un paso adelante, él volverá»

Hay quien da por muerto a Fernando Alonso, pero la historia ha enseñado que no hay que subestimar al bicampeón del mundo, y así lo ve también Ralf Schumacher. El hermano del Káiser considera que el asturiano todavía puede volver a lo más alto, pero todo dependerá de Aston Martin. Igual que su futuro que, aunque tiene contrato hasta 2026, estaría ligado al rendimiento que ofrezca el monoplaza verde en los próximos años.

La llegada de Adrian Newey al equipo de Silverstone ha desatado una gran euforia. El ingeniero que hizo grande a Red Bull junto a Max Verstappen ha aterrizado recientemente en Aston Martin para trabajar codo con codo con uno de los grandes pilotos de la historia de la F1, como es Fernando Alonso. Es cierto que el español no ha empezado bien el año, con dos abandonos en Australia y China, pero todavía queda mucha temporada por delante para darle la vuelta a la situación.

Ralf Schumacher tiene claro que el rendimiento de Fernando Alonso «sigue siendo increíble». El 14 hace cosas que solamente los elegidos son capaces de hacer y el alemán lo sabe muy bien, ya que ha vivido de primera mano en la pista durante varios años: «Ha ganado muy pocos títulos mundiales para el talento que tiene. Quizás su carácter haya influido en esto, ya que nunca ha sido un gran jugador de equipo. Pero en términos de rendimiento, sigue siendo increíble. Así son las cosas», comentó.

Aunque Alonso no ha tenido el mejor inicio, el sexto puesto de Stroll en Australia y el noveno en China abren un debate y Schumacher cree que hay «dos posibilidades» para calificar lo sucedido en este inicio de temporada. Por una parte, cabe la opción de que Stroll haya dado un paso adelante para mejorar su rendimiento tras la desastrosa temporada del curso pasado, y, por otro lado, el germano cree que Fernando ya no es tan agresivo conduciendo, un aspecto que era clave en su estilo de pilotaje y que le diferenciaba de los demás, porque «no puede luchar por los primeros puestos y eso puede estar afectando su rendimiento».

No obstante, el hermano pequeño de los Schumacher dijo que quiere ver el lado positivo, no el negativo: «Quiero ver la positiva, Lance simplemente ha evolucionado un poco y Fernando ha perdido un poco de coraje, ese empuje que tenía al principio. Porque, claro, no puede competir por los puestos de cabeza y eso podría costarle algo de tiempo», dijo en una entrevista con Formel1.de.

Ralf Schumacher tiene claro que «si el coche da un paso adelante», Alonso «volverá. No hay que subestimarlo». Aston Martin está trabajando para dar ese salto adelante que les permita pelear por algo más. La parrilla está tan apretada que dos décimas te pueden hacer ganar «ocho posiciones», tal y como explicó Alonso tras el GP de China. Para ello han traído a Newey y Andy Cowell, dos grandes nombres en la F1.

Schumacher pone fecha a la retirada de Alonso

Fernando Alonso renovó hace prácticamente un año su contrato hasta 2026 con Aston Martin. El deseo del asturiano era seguir en la F1 para probar los nuevos motores que entrarán en vigor la próxima temporada. Según el hermano del Káiser ese será el último año que veremos al bicampeón del mundo en la Fórmula 1. «Se acabó para él» tras ese año, aseguró.

A partir de ese año, Schumacher no ve a Alonso como piloto sino como asesor: «Creo que para entonces será el final para él en la Fórmula 1. No lo veo siendo contratado por otro equipo de élite». Para entonces, Fernando tendrá 45 años cuando termine la temporada de 2026, aunque de momento el asturiano sigue siendo competitivo y sueña con volver a luchar por un Mundial de la mano de Newey.