La rajada viral del entrenador del Alcorcón: «Todo es un circo, yo le llamo fútbol Netflix…»

Mehdi Nafti, entrenador del Alcorcón, dejó una rajada viral en rueda de prensa tras el empate de su equipo en casa contra el Mirandés el pasado sábado en la jornada 22 de la Liga Hypermotion. El técnico del cuadro alfarero no se calló sus pensamientos tras el partido y afirmó que el «fútbol es un circo».

«El fútbol se ha transformado en un circo, en líneas generales. Yo le llamo fútbol Nefltix, no por lo de hoy. Por desgracia, me gusta y amo este deporte. Pero el fútbol ha cambiado desde mi época, cuando yo jugaba, hasta ahora. Yo no podría ser futbolista hoy en día. No podría. Ha cambiado demasiado para mal. Pero nos gusta, ¿qué le vamos a hacer? Es nuestro trabajo y nuestra pasión. Es culpa de todos, entrenadores incluidos. El fútbol va para mal, pero bueno», afirmó Mehdi Nafti en rueda de prensa tras el empate de su equipo.

El entrenador del Alcorcón rajó contra el fútbol español después de empatar a cero contra el Mirandés en casa en un partido donde los alfareros dispararon 14 veces, aunque solamente dos fueron a portería. Igual que su rival. El cuadro que dirige Mehdi Nafti es vigésimo en la Liga Hypermotion, está en puestos de descenso y se encuentra a dos puntos de la salvación.

Y es que el Alcorcón acumula tres jornadas consecutivas sumando y sin perder. El equipo madrileño ha empatado esta semana a cero contra el Alcorcón tras dos victorias consecutivas en 2023. Los alfareros ganaron en casa del Amorebieta por 1-2 gracias a los tantos de Obieta y Víctor García. En la jornada anterior, en Santo Domingo, los de Mehdi Nafti vencieron al Eibar 1-0 con un tanto del delantero Cristian Borrego.

🎙️Nafti @AD_Alcorcon ▶️ El fútbol se ha convertido en un circo. Ha cambiado para mal y es culpa de todos.

▶️ Yo no podría ser futbolista en esta época. pic.twitter.com/IlBMLzIsFA — GRADA B pro (@GradaBpro) January 14, 2024

Antes de esa buena racha, y por eso está en descenso, el Alcorcón acumuló seis partidos sin ganar con cinco derrotas y un empate. Esta buena racha de resultados ha sido posible gracias a la llegada de Mehdi Nafti al club. El entrenador tunecino, nacido en Toulouse, desembarcó en el club alfarero el pasado 6 de diciembre. Debutó en Copa del Rey con la eliminación ante el Cartegana.

Tras esa eliminación copera, Mehdi Nafti ha dirigido al Alcorcón en cuatro partidos de Liga con un balance de una derrota, un empate y tres victorias. El equipo está al borde de salir del descenso y el entrenador tunecino, a pesar de rajar del fútbol español, le ha cambiado la cara a su equipo.

Mehdi Nafti, a sus 45 alos, fue jugador del Toulouse, desde donde salió de la cantera, Racing de Santander, donde se hizo conocido en el fútbol español, Aris de Salónica, Birmingham, Real Murcia, Real Valladolid y Cádiz, donde se retiró como jugador.

Como entrenador, Mehdi Nafti empezó dirigiendo al Marbella en 2016. Tras eso se fue al Mérida y pasó por Badajoz y ES Sahel, antes de recalar en el Lugo para ser entrenador en el fútbol profesional español. Posteriormente, ha dirigido al Leganés, Levante y Wydad, antes de recalar en el Alcorcón. El cuadro alfarero es recién ascendido a Segunda y su objetivo es la salvación, que ahora tienen algo más cerca.