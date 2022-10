Rahm sufre pero sigue con opciones en el Open de España

Jon Rahm no tuvo su mejor día, pero sacó su garra para luchar la vuelta y seguir en las posiciones de arriba para mantener sus opciones de título de cara al domingo. No fue un inicio sencillo ya que comenzó con dudas, algo errático y no tan lúcido como en el primer día. 68 golpes, y 132 en total lo que le coloca con un -10 a dos golpes de los colíderes Paul Waring y Stephen Gallacher, con -12.

El León de Barrika, que vio como el público de Madrid le arropó desde el primer momento, tuvo que luchar ante las adversidades. Los primeros cuatro hoyos los hizo al par con algunas opciones de birdie que no acabaron por entrar, pero fue en el hoyo 5 cuando comenzaron las malas sensaciones. El golfista español se fue al profundo rough de la calle y fue ahí donde dio un muy mal golpe yéndose a pocos metros al otro lado de la calle. Por si no fuera poco ese mal golpe, Rahm realizó un mal approach que le hizo ir al bunker. El público no daba crédito. No obstante, realizó una gran salida desde la arena y salvó el hoyo con un bogey para olvidar.

Pero fue en los hoyos 7 y 8 cuando el de Barrika despertó e hizo rugir a la afición española con dos birdies consecutivos. En el 7, hoyo de gran distancia siendo el segundo par 5 de la primera vuelta, aprovechó la ocasión para realizar su primer birdie del día y colocarse de nuevo con -7, a cinco del liderato. En el 8 ocurrió lo mismo, Rahmbo hizo de las suyas con un impresionante drive donde dejó la bola en mitad de calle, posteriormente realizó un approach dejando la bola a unos 3 metros del hoyo y birdie. La afición estallaba de júbilo. Jon Rahm ya estaba de regreso.

Pero a partir del hoyo 10 volvieron los problemas para Rahm, que realizó dos bogeys seguidos colocándose de nuevo con -6 en el marcador y alejándose de las posiciones de arriba. Cuando todo parecía que se desinflaba, con gestos de rabia y desesperación, el León volvió a rugir de nuevo para lograr tres birdies consecutivos en los hoyos 12, 13 y 14, situándose con -9 y de nuevo acechando a sus rivales que lideraban este ACCIONA Open de España.

El vasco volvió a la senda de los birdies dos hoyos después, en el 16 para colocarse con -10. Llegó el hoyo 18, con todo el público entregado esperándole en las gradas para agradecerle la gran lucha y esfuerzo que había realizado durante el día. Rahm tuvo el birdie en sus manos, con la bola a pocos metros del hoyo, pero esta vez no quiso entrar. El público se lastimaba, pero le aplaudía llenándole de motivación de cara al fin de semana. Está mejor colocado que nunca y será en la jornada de este sábado cuando se vea si Rahm está preparado para asaltar el tercer Campeonato de España de su carrera.