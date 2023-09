Rafa Nadal reaparece y deja una pista clave para su regreso

Rafa Nadal se aproxima a su reaparición, después de muchos meses de baja por lesión. El tenista español continúa ejercitándose y publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que da pistas sobre una puesta a punto que podría estar avanzando, haciendo más cercano un regreso esperado por todos. Aún no hay fecha, pero la demostración de que Nadal ya está trabajando en su vuelta es un hecho y la confirma la propia leyenda.

No se trata de un entrenamiento en pista de tenis, si no una imagen, idílica, en la que aparece Rafa Nadal nadando en una piscina. La imagen resulta descriptiva, pero no es la foto, que bien podría ser una postal, si no el escueto mensaje que acompaña, lo que deja pistas sobre el estado físico de un Nadal que parece cada vez más preparado para volver a la competición, de cara a un año 2024 que podría ser, tal y como él anunció, el último de su carrera en el tenis profesional.

«Trabajando», escribía Nadal junto a una publicación en Instagram que, como tantas otras realizadas por el tenista balear, va camino de los 100.000 me gusta, con numerosos comentarios que celebran este ‘regreso’ de Rafa, entre ellos su hermana, Maribel Nadal, y su amiga Ona Carbonell, medallista olímpica de natación sincronizada. Aunque no se especifica, lógicamente, la ubicación publicada, en Porto Cristo, deja entrever que Rafa se está entrenando en la piscina de su residencia en Mallorca, un ejercicio que vendría acompañando de otros trabajos físicos que le permitan recuperar el tono después de varios meses parado, en pos de una recuperación tanto física como mental, algo que priorizó en su última comparecencia en el mes de mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Nadal y su fecha de regreso al tenis

A esta publicación de Rafa Nadal hay que sumar las declaraciones de su tío, Toni Nadal, que llenan el vaso del optimismo de los millones de seguidores del campeón de 22 títulos de Grand Slam. El que fuera entrenador de Rafa desde su infancia y hasta 2018, dejó claro que el manacorí quiere regresar al tenis e incluso puso una fecha para hacerlo. «Confío en que Rafa esté en las pistas al inicio de 2024. Su idea es estar a punto para jugar el Open de Australia», desveló Toni en una entrevista con El Desmarque, que se suma a la pista que deja ahora Nadal a través de las redes sociales.