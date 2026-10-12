Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp: cuándo es, horario y cómo ver por TV en directo gratis los octavos del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar sigue soñando con ganar el Masters 1000 de Shanghái 2026 y ya está un paso más cerca tras clasificarse para los octavos de final. Allí se cita con Botic van de Zandschulp, un rival complicado, pero al que puede ganar sin ningún tipo de problema el madrileño, que intentará no quedar apeado antes de lo esperado en esta competición, como le ha sucedido a un Carlos Alcaraz, que fue eliminado por Zizou Bergs. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este choque.

Cuándo es el Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp: horario del partido del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar sigue con paso firme en el Masters 1000 de Shanghái 2026 y ya se ha plantado en los octavos de final, donde va a tener un encuentro complicado por delante en esta ronda, ya que se enfrentará al holandés Botic van de Zandschulp. Hay que recordar que el madrileño se impuso a Thiago Agustín Tirante en la segunda ronda (4-6, 6-2 y 6-3), mientras que en tercera ronda se cargó al checo Jiri Lehecka en un encuentro épico que terminó con un 4-6, 7-6 y 6-4.

Sin duda, el año 2026 será uno de los más importantes en la carrera de Rafa Jódar, ya que ha sido su consagración y en el que ganó su primer torneo: el ATP 250 de Marruecos. Eso sí, hace unas semanas también conquistó, aunque es una competición por equipos, la Laver Cup. Ahora quiere su primer Masters 1000 y en Shanghái, un torneo que nunca ha ganado un español, puede encontrar su gran oportunidad.

La organización de esta competición que se disputa en tierras chinas ha programado este Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp que corresponde a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este miércoles 14 de octubre. Todavía no se ha desvelado el orden de juego, por lo que se desconoce el horario y si habrá que madrugar mucho para ver al de Leganés. Se trata de un encuentro inédito, ya que el madrileño y el holandés no se han cruzado nunca en el circuito de la ATP.

Dónde ver el Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

La plataforma que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los encuentros de este torneo chino fue Movistar+. Esto significa que el Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp de octavos de final del Masters 1000 de Shanghái 2026 se va a poder ver en directo por televisión a través de Movistar Deportes, Movistar Plus+ o Vamos, así que no se podrá seguir gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio de comunicación pueden descargarse su app en un teléfono móvil, tablet y smart TV y así no perderse en streaming y en vivo online nada de lo que suceda en este partidazo. Otra opción es la aplicación Tennis TV, que tiene los derechos de los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam, pero hay que tener en cuenta que es de pago.

Además, encontrarás la mejor información de todo lo que suceda en este emocionante Masters 1000 de Shanghái 2026 en la web de OKDIARIO, donde estamos prestando especial atención a los representantes españoles que juegan el torneo. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados. Cuando finalice el Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp de los octavos de final publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el país chino.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp del Masters 1000 de Shanghái 2026

Para terminar debemos recordar que aquellos aficionados a este deporte y seguidores del tenista español que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este duelo de octavos de final del Masters 1000 de Shanghái 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras nacionales como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Rafa Jódar – Botic van de Zandschulp para narrar lo que esté ocurriendo sobre la pista.