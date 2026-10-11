Así es Zizou Bergs, rival de Carlos Alcaraz en Shanghái: edad, de dónde es, quién es su pareja y su relación con Zidane

Zizou Bergs será el siguiente rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái. Tras vencer con comodidad a Juan Manuel Cerúndolo en segunda ronda (6-3, 6-3), el tenista murciano sigue avanzando en uno de los torneos más importantes que quedan del calendario ATP 2026.

Allí se medirá con Bergs, que llega tras ganar de manera dominante al peruano Ignacio Buse (6-0, 6-3). Ambos se medirán en la tercera ronda del cuadro asiático el lunes 12 de octubre, no antes de las 12:00 horas.

La única vez que se han enfrentado fue en el ATP500 de Tokio de 2025, con Carlos Alcaraz ganándole en los octavos de final. El español, posteriormente, levantaría el título en la capital nipona.

Cuántos años tiene Zizou Bergs

Zizou Bergs, actual número 39 del ranking ATP, tiene 27 años. Nació el 3 de junio de 1999 y su mejor puesto en el ranking mundial fue el 33.

De dónde es Zizou Bergs

Zizou Bergs es un tenista nacido en Lommel, Bélgica. Se convirtió en profesional en 2018 y cuenta con un récord de 74 victorias y 85 derrotas en toda su carrera.

Zizou Bergs cuenta con un solo título en su palmarés, el torneo de Eastburne (hierba) celebrado en 2026.

Quién es la novia de Zizou Bergs

La novia del tenista belga Zizou Bergs es Jirth Maesen, profesional de las redes sociales y del marketing. Maesen es la encargada de gestionar las redes sociales del propio Bergs.

La relación de Zizou Bergs y Zinedine Zidane

Zizou Bergs se llama de esa manera porque, según ha reconocido en múltiples ocasiones, su padre era admirador de Zinedine Zidane. Un año antes de su nacimiento, la leyenda del Real Madrid y del fútbol ganó el Mundial de 1998 y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

Decidieron ponerle «Zizou» por el astro francés, ex del equipo blanco y de la Juventus, que tanto marcó a la afición gala.