Qué diferencia horaria hay con Pasadena y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

La ansiada espera llegó a su fin. El Mundial de Clubes arrancó de forma oficial este pasado sábado 14 de junio. Eso sí, lo hizo con un empate sin goles entre Inter Miami y Al Ahly. A pesar de las grandes oportunidades que tuvo el conjunto liderado por Leo Messi, el marcador no se movió después de una actuación excelsa del cancerbero rival.

Para este domingo 15 de junio, el espectáculo sigue en Estados Unidos con tres partidos más, y donde se estrenará uno de los dos equipos españoles, el Atlético de Madrid. El conjunto de Diego Pablo Simeone realizará su debut en el campeonato intercontinental ante el París Saint-Germain, en uno de los duelos estrella de esta fase de grupo. A partir de las 21:00 horas, ambos clubes se enfrentarán en el Rose Bowl Stadium en busca del primer triunfo en la liguilla.

A su vez, también habrá tres partidos más durante la jornada. Palmeiras y Porto se enfrentarán a partir de las 00.00 horas, en el. MetLife Stadium. Otro de los favoritos, el Bayern Múnich, iniciará su andadura ante el Auckland City, en el TQL Stadium (18.00 horas) y, por último, Botafogo y Seattle Sounder cerrarán el día a partir de las 04:00 horas, en el Lumen Field.

El escenario donde se dispute la esperada edición del Mundial de Clubes será en Estados Unidos, que contará con un total de 12 estadios repartidos por todo el territorio americano, y que, a continuación, os detallaremos.

