Qatar amenaza al Barcelona por Gündogan

El Barcelona se ha encontrado un duro oponente por Gündogan. Después de ser uno de los jugadores más importantes para Xavi Hernández en su primer año tras dejar el todopoderoso Manchester City, Qatar, y más en concreto el Al-Sadd, ha puesto sus ojos en él con el objetivo de contar con sus servicios de cara a la nueva temporada que está a punto de comenzar. Cabe destacar que el centrocampista de 33 años continúa de vacaciones tras llegar con Alemania hasta los cuartos de final de la Eurocopa.

Arabia Saudí se ha convertido en el azote de los grandes equipos europeos. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la Saudí Pro League, multitud de jugadores han ido cayendo en las redes de los petrodólares saudíes. Ahora, Qatar busca un golpe de efecto y hacer lo mismo que vienen haciendo sus vecinos. De momento, ya han logrado convencer a Joselu o a Marco Verrati el año pasado y Gündogan es el próximo objetivo al que quieren convencer.

A sus 33 años, Gündogan se encuentra en una difícil tesitura. Con esa edad, ningún club europeo le va a ofrecer un suculento contrato con una gran cantidad de dinero de por medio. Algo que Arabia o, en este caso, Qatar sí están por la labor. Por el momento, el centrocampista alemán va a plantearse la opción, estudiarla y ver si lo mejor es rechazarla y valorar una mejora de contrato con el Barcelona o si por el contrario considera oportuno el cambio definitivo a Asia para tener un retiro bañado en oro.

Según informa TV3, el Al-Sadd qatarí, ex equipo de Xavi Hernández, se habría puesto en contacto con el jugador para conocer de primera mano las intenciones para la próxima temporada. Pero la realidad es que el alemán está muy feliz en el Barcelona, pese a haber tenido un primer año convulso y sin títulos.

Felices con Gündogan

El Barcelona, lógicamente, está muy contento con el rendimiento de Gündogan en su primera temporada. El alemán dejó el Manchester City tras ganar la Champions League para embarcarse en esta nueva experiencia en España. Y su primera temporada no ha defraudado a nadie, que ha sido el jugador más destacado y el más utilizado por Xavi Hernández. Ha sido el timón y la batuta del centro del campo del conjunto azulgrana, pese a no haber tenido buenos resultados deportivos.

Pero no sólo eso. Gündogan sigue siendo el ‘rey’ de la selección alemana. Y más ahora que Toni Kroos se ha retirado del fútbol profesional. Ya lo era cuando el ex del Real Madrid dejó la ‘Mannschaft’ y más lo será con el retiro del seis veces campeón de la Champions League. Por ello, no hay indicios de que pueda salir del Barcelona tras un solo año en la Ciudad Condal, pero las necesidades económicas del equipo y las necesidades personales propias podrían propiciar la salida a Qatar un sólo año después de su llegada.