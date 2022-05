El presidente del Burgos obligó al equipo a arrodillarse y pedir perdón tras descender de la ACB

El Hereda San Pablo Burgos descendió a la LEB Oro tras caer ante el Fuenlabrada (66-83) en su pista en la última jornada de la Liga Endesa. Los de Paco Olmos se la jugaban ante un rival directo por la salvación y cayeron dejando una mala imagen delante de su público. Eso no gustó en absoluto al presidente de la entidad que, tras el partido, bajó a la pista y a gritos pidió a los jugadores que se arrodillaran y pidieran perdón a los aficionados por no haber mantenido la categoría.

Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos, dejó una de las imágenes más vergonzosas de la jornada. Es cierto que el equipo castellano-leonés no hizo un buen partido en el momento más importante de la temporada y perdieron contra un rival directo. El varapalo fue muy fuerte para el Burgos ya que en los últimos años venían creciendo y habían logrado dos Champions FIBA en 2020 y 2021 y una Intercontinental en 2021 en tan sólo cinco años en la élite, pero eso no justifica lo que hizo su presidente.

Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, ha criticado los hechos en sus redes sociales y carga contra el mandatario del Burgos: «No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun, obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea». Lo cierto es que las formas del presidente, agresiva y nerviosa, y dueño de casi todas las acciones del club han despertado un debate sobre si era lo más apropiado.

No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea.

