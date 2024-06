La prensa mundial se rinde a Carlos Alcaraz: «Las llaves de París están ahora en sus manos»

«Al señalar y repetir que Carlos Alcaraz tiene tenis en múltiples superficies y una capacidad para adaptarse a todas las condiciones de juego, eso estaba destinado a suceder eventualmente. Con sólo 21 años, el murciano ya ha conquistado todos los terrenos de juego que existen en el Grand Slam. Empezó por la pista dura, en el US Open (2022), siguió por la hierba de Wimbledon (2023) y aquí ahora se corona en la pista de Roland-Garros . ¿Dónde lo ubica esto en la historia del deporte?», se preguntan desde L’Equipe. En su portada, hacen referencia al español declarando ser «una estrella en la tierra».

Por otro lado, la Gazzetta dello Sport, periódico italiano y de donde es Sinner, no tiene problemas en reconocer lo logrado por Alcaraz en la tierra de París: «Hay misticismo en la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Porque en la Tour Eiffel ondea la bandera de siempre: la española. Porque Rafael Nadal, el rey de París, puede haber dicho adiós en la misma edición en la que se ganó a su heredero, campeón en la final al vencer al rival que frenó al guardián de Roland Garros en la primera ronda. Las llaves están ahora en las fiables manos de Alcaraz, en el París consagrado en nombre de Rafa».

Un histórico Alcaraz

Todos los medios de comunicación del planeta se hacen eco del récord histórico de Carlos Alcaraz. Cuando todavía no se ha retirado el más grande de todos los tiempos en nuestras fronteras, aparece por el horizonte una nueva estrella con ya tres Grand Slams conseguidos a sus 21 años de edad.

«Hubo vueltas y vueltas y alguna que otra pesadilla, pero Carlos Alcaraz finalmente convirtió su sueño de la infancia en realidad y se convirtió en campeón del Abierto de Francia. El brillante joven de 21 años venció a Alexander Zverev en cinco vibrantes sets, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Conmemorará la ocasión con un tatuaje de la Torre Eiffel, junto con la fecha del domingo», declara el diario británico Daily Mail.

Pero el que se deshizo en elogios hacia Carlos Alcaraz fue él mismo, quién no dudó en dar las gracias a sus padres nada más proclamarse campeón en Roland Garros: «Quiero dar las gracias a mi equipo, todos hemos sufrido juntos y he pasado por dudas, pero nos hemos unido y estamos todos muy contentos por lo conseguido. Todos habéis dado el corazón por este éxito, me habéis hecho mejorar como jugador, como persona. Os llamo equipo, pero realmente sois mi familia. El último mes no he podido entrenar y vosotros me habéis ayudado a superarlo todo».