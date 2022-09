Carlos Alcaraz ya aparece en lo más alto del ranking mundial este lunes 12 de septiembre tras su conquista del US Open. El tenista español, de 19 años, levantó su primer Grand Slam tras ganar a Casper Ruud en la final (6-4, 3-6, 7-6 y 6-3) e hizo historia al convertirse en el jugador más joven de la historia que alcanza el primer puesto del ranking de la ATP. Echamos un ojo a cómo vio la prensa internacional la gran gesta del pupilo de Juan Carlos Ferrero: la mayoría destaca su precocidad.

Carlos Alcaraz es el flamante campeón del US Open 2022. El tenista español de tan sólo 19 años se llevó la gran final de Nueva York ante Casper Ruud en un encuentro con doble premio: el ganador no sólo se llevaba el título sino que también lideraría el ranking de la ATP desde este lunes. La victoria en cuatro sets de Alcaraz ante el noruego sienta un nuevo hito en la historia de este deporte: el de El Palmar es el número uno más joven, rompiendo el récord que hasta ahora estaba en manos de Leyton Hewitt.

Nos asomamos a los quioscos y a la prensa online para ver cómo vivieron la gran gesta de Carlos Alcaraz en Nueva York. Empezamos por la prensa estadounidense, con el New York Times a la cabeza. «Carlos Alcaraz gana el US Open masculino y se convierte en número uno», dice el titular de dicho periódico, junto a una fotografía del flamante campeón besando el título, con la bandera de España a su espalda. Por su parte, The Washington Post también destaca la juventud del español: «Alcaraz, de 19 años, gana el US Open y ocupa el primer lugar del ranking».

En Francia, el diario L’Equipe, titula «El nuevo Rey», un recurso que también utilizan en La Gazzetta dello Sport aprovechando la situación actual: «El rey Carlos conquista Nueva York y sube al trono mundial», dicen los italianos. «Alcaraz tiene ya todo de Grande», titulan los franceses en otro artículo, además de unas declaraciones de Juan Carlos Ferrero, su entrenador, en las que asegura que Carlitos está a sólo un 60% de lo que puede dar. «Super Alcaraz: gana el US Open y se convierte en número uno mundial», dice Corriere dello Sport.

En Reino Unido, The Sun titula «Carlos Alcaraz, 19 años, gana el US Open y se convierte en el número uno más joven de la historia». «Alcaraz vence a Ruud para conquistar el US Open tras una emocionante final», titula el diario Mirror. Por su parte, el diario The Guardian también destaca la juventud del murciano: «Alcaraz bate a Ruud para ganar el título a los 19 y ser número uno mundial».