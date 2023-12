La preciosa imagen de Rafa Nadal junto a su hijo en Australia

Rafa Nadal está de regreso en Australia y con él se encuentra toda su familia, incluido su hijo. Después de un año de lesiones y de parón, el tenista balear regresará a las pistas y ha querido contar con la presencia de todos sus familiares en este momento tan importante de su carrera deportiva. El 2024 puede que sea su último año como profesional y quiere disfrutar de cada momento como lo que seguramente será, el último.

Fue durante uno de los entrenamientos de preparación para el torneo de Brisbane cuando a Rafa Nadal se le vio junto a su hijo, Rafa Nadal Jr, en una preciosa imagen que se hizo viral en redes sociales. El vástago del balear aparece en el video con una raqueta donde hace presagiar que también comenzará a jugar al tenis desde bien pequeño y donde le coge la mano para tomar los caminos de las pistas de entrenamiento.

Rafael junior nació el 7 de octubre de 2022 y en el video se ve una faceta completamente diferente de Nadal, pues es la primera vez que aparece públicamente el hijo del 22 veces ganador de Grand Slam. Ahora, Rafa Jr no se perderá el que será el regreso de su padre tras casi un año recuperándose de su lesión. El balear debutará este domingo por la mañana en el cuadro de dobles del torneo de Brisbane, donde volverá a formar pareja con Marc López, el que es a día de hoy su entrenador junto a Carlos Moyá. Con él ya logró el oro en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. No obstante, para verle debutar en el cuadro individual habrá que esperar hasta la semana que viene, cuando se mida a un rival procedente de la fase previa.

Familia unida ♥️ El primer torneo de Rafa Nadal junto a la compañía de su hijo pic.twitter.com/obX5SHdoz0 — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) December 29, 2023

Grandes sensaciones

El tenista español afirmó este viernes que se siente «mucho mejor» de lo que esperaba «hace un mes», pero que no espera demasiado sobre su vuelta a las pistas tras casi un año sin jugar salvo sentirse «competitivo» y «dar lo mejor», confesando que ya poder competir en el torneo de Brisbane es «una victoria».

«Me siento bien, no me puedo quejar. Hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes», subrayó Nadal tras un encuentro con aficionados en Brisbane donde estos días hará su reaparición en el ATP 250 que acoge la ciudad.

«Va a ser un proceso difícil al principio. Al final, es un año sin estar en una pista de tenis y solo llevo el último mes entrenando con muy buena intensidad. No digo que nada sea imposible, pero estar aquí es una victoria», recalcó el ganador de 22 ‘Grand Slams’.

El ex número uno del mundo no se ha fijado «objetivos a muy largo plazo». «No me veo jugando durante mucho tiempo», admitió. «Quiero intentar darme la oportunidad de ser cada vez más competitivo a medida que avanza la temporada. No soy el jugador que intenta predecir qué tipo de cosas pueden pasar en el corto plazo, y es aún más difícil en un período de tiempo mediano», puntualizó al respecto.

«La forma en la que necesito abordar este proceso es aceptando la adversidad y que las cosas no van a ser perfectas al principio. Sólo tengo que mantener la actitud correcta y el espíritu de trabajo todos los días», añadió Nadal.