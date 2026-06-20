Pogacar revienta el cronómetro en la Vuelta a Suiza y bate a Van der Poel ¡¡por tres décimas!!

Tadej Pogacar sigue preparando su asalto a su quinto Tour de Francia en la Vuelta a Suiza y, por el momento, sigue sin tener rival. A punto estuvo Mathieu van der Poel de lograr batirle, eso sí, en la contrarreloj de casi 24 kilómetros por Aarburg, pero el esloveno se impuso por tres décimas. La cara del corredor del Alpecin al verse sin la victoria por esa diferencia lo decía todo. No daba crédito. Una vez más, Pogacar lo había vuelto a hacer. Por la mínima, pero le dejaba sin triunfo. El del UAE Emirates, además, conseguía amarrar su triunfo en la general a falta de una exigente última etapa, puesto que aventaja ya en 4:22 a Richard Carapaz, que es segundo.

Nunca había ganado el neerlandés una crono y parecía que iba a ser este sábado en Suiza, pero entonces apareció el de siempre para frustrar sus intenciones. Una vez más. No se lo podía creer Van der Poel que veía cómo, una vez más, Pogacar le volvía a superar. Una situación que, por otro lado, parece la tónica habitual de esta temporada, donde el mejor ciclista del mundo ha conseguido darle la vuelta a ese cara a cara que mantienen en las clásicas de la temporada.

Fueron sólo 31 centésimas, pero una vez más, Pogacar ejerció de tirano para privarle del triunfo. Eso sí, tuvo que dar el máximo una vez más y acabó triunfando por una diferencia irrisoria. Cuanto más le exigen, mejor responde el esloveno, que sigue preparando el Tour de Francia que comenzará en Barcelona el próximo 4 de julio y donde buscará su quinto triunfo, tras los de 2020, 2021, 2024 y 2025. Por el momento, no le puede ir mejor, ya que está a punto de agenciarse una nueva general a su palmarés.

La tercera plaza fue para el noruego Tobias Fos. El mejor español fue Xavier Mikel Azparren, a 51 segundos del esloveno. El ecuatoriano Richard Carapaz –segundo en la general– perdió 1:31 y Enric Mas, 1:54. En la general, por tanto, todo está decidido para que Pogacar coleccione un título de los que aún no constan en su palmarés.

Salió Pogacar vestido de amarillo, refrescado con las bolsitas de hielo que ayudan a combatir días de tan alta temperatura. Un huracán bajo la calima, motivado después de visitar a su pareja, herida en la prueba femenina el pasado jueves, y dispuesto a hacerse un test con vistas al Tour. Obligado a ganar.

Pronto despejó dudas el rey del ciclismo. Marcó el mejor tiempo en el punto intermedio del km 10, casi 6 segundos mejor que Van der Poel. Luego siguió el vuelo rasante, dobló a Richard Carapaz y se presentó en meta rompiendo el crono, una vez más. La victoria 119, la undécima en 15 días de competición en 2026. Otra exhibición, otro paso en su lucha particular contra la historia. De nuevo el mejor Pogacar.