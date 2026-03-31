Pleno de Gonzalo: derriba el muro de Kosovo y empuja a España al Europeo

Se las prometían felices los jugadores de Kosovo, resguardados en las inmediaciones de su portero Seji viendo como el cronómetro corría de su lado y ahogaba a España, que atacaba con más presencia que precisión. Se descontaban los minutos y cada vez estaba más cerca de consumarse el ejercicio de resistencia kosovar hasta que Gonzalo metió el pie. Se descolgó al segundo palo y empujó el balón suelto por el área pequeña. Ahí quedó la obstinación defensiva de Kosovo, que ya no pudo levantarse. Gonzalo empuja a España al Europeo.

Una victoria ante Finlandia separa a la Rojita de ir el verano que viene a Serbia y Albania. Mantienen los de David Gordo su pleno de victorias en la fase de clasificación al Europeo. Dominan con puño de hierro con 25 goles a favor y solo dos en contra en seis partidos. Lo que arroja una media de más de tres tantos a favor por partido y menos de medio en contra. Las cuentas salen. También a Gordo, aunque sus jugadores se empeñan en complicarle las alineaciones. En especial Pablo García, que marcó un golazo y asistió a Gonzalo saliendo desde el banquillo. Bendito problema, pensará Gordo.

El seleccionador se sintió como en casa, literalmente. Alcalá de Henares es tierra complutense y su lugar de nacimiento. Abrazos, besos, saludos… La tarde pintaba de color de rosa, pero poco a poco fue fundiéndose a gris. O mejor dicho, lo fundió Kosovo y su intensidad hombre a hombre, tanto en campo propio como en el rival. Aunque se tuvieron que esforzar más en el primer estadio, pues el partido fue unidireccional e inclinado sobre el área kosovar. Con más presencia que otra cosa, pero ahí se jugaba. Si no marcaba España no lo hacía nadie.

Necesitaban los de Gordo profundidad por los costados, pero Mayenda andaba sordo de un pie. Apenas logró desbordar a su marcador y cuando lo hacía le fallaba el último pase. Y Joel Roca más de lo mismo. La primera parte fue la más pobre desde que David Gordo es seleccionador de la Sub-21. Virgili y Canales salieron al rescate, pero las ocasiones de gol llegaban a cuentagotas. Se intuía que si caía el primero, el segundo no iba a tardar, pero se demoraba la caída.

Hasta que fue de maduro. Pablo García disparó a puerta, el balón quedó muerto y Gonzalo puso el broche. Un gol de delantero, un gol de olfato. A raíz de ahí, todo fue más sencillo porque Kosov, tímidamente, pero se tuvo que prodigar en campo contrario y España encontraba espacios al fin. Fue en el último tramo cuando Pablo García recibió y fusiló. Gol de esos que se apellidan azo. Golazo que selló el trabajado triunfo de España y mantiene su inmaculado paso hacia el Europeo. Cuenta por victorias todos los partidos.