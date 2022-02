Gerard Piqué apareció sonriente tras el partido de Europa League entre el FC Barcelona y el Nápoles que llevó a los barcelonistas a los octavos de final, tras una importante victoria de la que el central fue partícipe con un gol. El jugador se mostró muy optimista por la buena dinámica de resultados en la que han entrado, lanzando un mensaje a la directiva por su gran labor durante el mercado de fichajes.

Gran partido

«Volvimos a los orígenes, a tener el balón. Por un tiempo, dejamos de hacerlo. El equipo llevaba un tiempo compitiendo a un nivel que no es el del Barça. Teníamos que haber jugado y durante un tiempo dejamos de hacerlo. Es un mensaje para todos, para nosotros mismos y para la gente, que poco a poco estamos jugando».

¿La culpa?

«Un poco de todos. No creo que sea justo dar nombres ni apuntar a nadie. Fue una tendencia que fue culpa de todos. Sabemos que se tomaron decisiones en todos los ámbitos que no eran las adecuadas, pero estamos en un buen momento, hay que disfrutar esta victoria, este pase, y no hemos ganado nada, pero de donde venimos».

¿Dónde se puede llegar?

«Han cambiado muchas cosas. Lo que había a lo que hay, te diría que hay fundamentos y base en la cual se siente el equipo con confianza y cómodo. Nos hemos reforzado muy bien en invierno, con la que podemos contar que vamos a marcar, competir, marcar varios goles… el cambio en el banquillo y creo que el equipo se refleja. Todo lo que sucede partido a partido se refleja y nos hubiera gustado ganar muchos partidos, pero la línea es ascendente y eso al final esta tendencia va a acabar en una posición buena y veremos en la Europa League. Hay equipos buenos pero el objetivo es ganarla».

Su gol

«Siempre he dicho que de delantero habría marcado 15 o 20 goles por temporada, pero atrás me lo he pasado bien también».