Iker Casillas ha aprovechado el fin de semana para visitar su pueblo y desconectar en el mundo rural. Así lo ha publicado el mismo en sus redes sociales, donde ha subido una foto de un primer plano con una sudadera y la capucha puesta junto al siguiente mensaje: «Lo rural mola! Bendita tranquilidad! Feliz sábado».

Una imagen que ha recibido rápidamente miles de likes y también muchísimos comentarios, algunos en tono de broma y burlándose del ex portero, ahora miembro de la fundación del Real Madrid. Por ejemplo, Gerard Piqué se ha mofado de él por su aspecto y ha troleado a su amigo Iker en esa publicación realizada desde Navalacruz: «Parece que te haya atropellado un tren…». ¿Se la habrá devuelto después de aquella burla de Casillas con su nuevo look?

Pero Piqué no ha sido el único que se ha burlado de Casillas después de ver esa foto. Otro ex futbolista con el que compartió vestuario en la cantera del Real Madrid, Borja Fernández, ha tirado de ironía para referirse al rostro del ex meta en la imagen que ha compartido este sábado desde su pueblo: «Hostia, lo del filtro de viejo ya no se lleva».

Las bromas no sólo han llegado por parte de amigos o conocidos de Casillas, sino que muchos otros seguidores también han vacilado al de Móstoles diciendo que tendría que echarse «más cremas» en la cara o que está «muy viejo». Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de comentarios son elogios y piropos para el que fuera portero del Real Madrid y de la Selección, que seguro que próximamente se vengará de Piqué devolviéndole el troleo en una de sus publicaciones en redes sociales.