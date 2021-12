Gerard Piqué compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al Bayern-Barcelona de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. El central culé se mostró confiado de cara al duro duelo que tendrán ante los bávaros, que es una auténtica final para los hombres de Xavi ya que de no ganar podrían acabar jugando la Europa League.

Bayern

«A ellos les es indiferente que jueguen con o sin público. Los dos equipos intentarán ir al ataque y a por la victoria y veremos quién saldrá vencedor».

Situación actual

«Podríamos estar horas y horas comentando. Creo que hay que mirar al presente y al futuro y creer que las cosas saldrán bien. No estamos en la situación que queríamos, ni en la Liga ni en la Champions. Al equipo se le ven cosas diferentes y faltan otras que poco a poco iremos incorporando. Es un proceso, no es de un día para otro. Se ven cosas que es necesaria para ganar partidos y títulos y es una base. Todo acabará llegando».

Espina clavada con el Bayern

«Diría que como nos va tanto la vida y el único resultado es la victoria y ellos van a ir a competir para ganar, es más un partido para reafirmarnos a nosotros mismos de que podemos competir. En los últimos partidos contra este rival las cosas no han salido como esperábamos. Hay que centrarse en lo que podemos hacer y queremos ganar el partido. Ya sólo con lo que nos jugamos es suficiente para salir con el cuchillo entre los dientes jugando a nuestro fútbol».

Diferencia de goles a favor

«Sí que veo posible la victoria. No hablaría de milagro, hablaría de que es un partido complicado en un estadio muy difícil. Hace muchos años que no pierde aquí el Bayern en una fase de grupos. Nos va la vida y sí que es cierto que llevamos muy pocos goles y ellos muchos. Para ganar lo primero es intentar tener la portería a cero y para ello no podemos permitir que hagan ocasiones y nosotros aprovechar las nuestras. Hay que hacer un partido práctico, intentar jugar en su campo y estar cerca de su portería para tener ocasiones. A nivel defensivo tenemos que estar muy sólidos. Lo mejor es ser fuertes atrás y si no encajamos sólo nos valdrá con meter uno».

Parar a Lewandowski

«Que juegue lejos del área y para eso necesitamos que el equipo juegue lejos del área. Es muy, muy bueno y lo que le hace diferente al resto es la definición y el saber jugar en el área. Si podemos mantenerlo lejos del área vamos a tener más opciones de cara a ganar y a no encajar goles. Cuanto menos participe en el juego, mejor».

Motivos para creer en el Barça

«Es cierto que motivos no les podemos dar mucho después de lo que hemos hecho durante el año. Estamos en esta situación porque nos hemos metido nosotros. En estos momentos y en los duros se demuestra de verdad si uno es culé porque siente al club o que sólo es culé cuando se gana, es una diferencia muy grande. La pasión por el club se demuestra en los malos momentos. Ahora estamos en una situación parecida, aunque clasificándonos mejora mucho la situación y en la Liga queda mucho, pero le podemos dar la vuelta. En estos momentos se demuestra quién está apoyándonos en las buenas y en las malas».

Motivo de esta crisis

«Algo tan sencillo como la gestión».