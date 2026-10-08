Paula Badosa, nueva embajadora Laureus: «Rendirse nunca fue una opción»

Paula Badosa es nueva embajadora Laureus. La tenista española, ex número dos del mundo, se incorpora a la organización con la intención de participar activamente en sus programas y trasladar a los jóvenes una enseñanza que ha marcado su carrera: seguir adelante cuando las cosas se complican. Después de una temporada 2025 interrumpida por las lesiones, su regreso a la competición en 2026 ha reforzado ese mensaje.

«Rendirse nunca fue una opción», escribió Badosa después de ganar a Coco Gauff en Berlín. Aquella victoria tuvo un significado que iba más allá del resultado. «Hoy por fin me he visto en la pista», reconoció en la entrevista posterior al partido. Ahora quiere llevar esa perseverancia a los niños y niñas con los que trabaja Laureus Sport for Good.

«Es un honor para mí convertirme en embajadora de Laureus. He sido testigo directo de cómo la misión de Laureus ha mejorado la vida de jóvenes en todo el mundo», aseguró la española. Su relación con la organización viene de atrás. Badosa ya visitó uno de sus programas en Nueva York, la ciudad en la que nació, y conserva el recuerdo de los jóvenes disfrutando del deporte.

La tenista tiene claro qué quiere transmitirles. «Si tuviera un mensaje para los niños y niñas de los programas de Laureus en todo el mundo, sería: ‘nunca se rindan’». Badosa explicó que la perseverancia y la determinación han sido fundamentales para continuar compitiendo y quiere utilizar su posición para ayudar a otros a desarrollar esas cualidades.

También puso el foco en las dificultades que afrontan los participantes de estos proyectos. «Los desafíos que afrontan estos chicos son mucho mayores que los de cualquier atleta profesional, y ellos me inspiran a mí mucho más de lo que yo jamás podría inspirarlos a ellos», afirmó.

Martina Navratilova, miembro de la Academia Laureus, celebró su incorporación y destacó tanto su determinación como su voluntad de generar un impacto positivo a través del deporte. Badosa se suma a la presencia española en la organización, que cuenta con nombres como Raúl, Carles Puyol, Àlex Corretja o Marc Márquez. Laureus Sport for Good apoya y conecta más de 300 programas deportivos en más de 40 países.