Parecen unos zapatos de oficina pero las llevan las chicas más elegantes del trabajo al gimnasio: la marca On arrasa con estas zapatillas

La frontera entre las zapatillas deportivas y el calzado elegante es cada vez más difusa, pero hay marcas que han conseguido llevar esta tendencia un paso más allá. Es el caso de On, que vuelve a demostrarlo con uno de sus lanzamientos más llamativos, las Cloudsoma PAF, unas zapatillas que por su diseño estilizado y su discreta combinación de colores pueden recordar a primera vista a unos zapatos pensados para ir a la oficina, aunque esconden una construcción claramente inspirada en el deporte y el trail running.

La nueva propuesta es fruto de la colaboración entre la firma suiza y Post Archive Faction (PAF), una marca surcoreana conocida por sus diseños experimentales y su particular visión de la moda técnica. El resultado es una edición limitada que apuesta por una estética urbana mucho más sobria que la de muchas zapatillas deportivas tradicionales. En el color Cobble Raven, una mezcla de marrón oscuro y negro, las Cloudsoma PAF pueden integrarse fácilmente en un estilismo de trabajo, especialmente con pantalones de pinzas, vaqueros oscuros, blazers o incluso conjuntos más minimalistas.

Precisamente esa capacidad para pasar casi desapercibidas fuera del gimnasio es una de las claves de su atractivo. La tendencia de llevar zapatillas deportivas con ropa de oficina lleva varias temporadas consolidándose, pero el auge de modelos técnicos con diseños más limpios ha ampliado todavía más las posibilidades. Ya no se trata únicamente de elegir unas deportivas blancas para combinar con un traje, sino de incorporar calzado nacido para el movimiento a looks que tradicionalmente habrían requerido mocasines, zapatos planos o botines.

Las On Cloudsoma PAF arrasan

En el caso de las Cloudsoma PAF, la apariencia esconde una importante carga tecnológica. Según explica la propia marca, el modelo está inspirado en el trail running, aunque ha sido concebido específicamente para la vida urbana. Cuenta con amortiguación CloudTec Connect, diseñada para adaptarse al movimiento natural del pie, además de la hiperespuma Helion HF, una suela Missiongrip para mejorar la tracción y un upper flexible con un característico sistema de cordones asimétricos. Todo ello en una zapatilla de apenas 233,4 gramos y con un drop de 6 milímetros.

La colaboración entre On y PAF también responde a una tendencia cada vez más evidente en el sector, la unión entre el rendimiento deportivo y la moda. Las marcas de running ya no compiten únicamente por ofrecer la mayor amortiguación o el menor peso, sino que el diseño se ha convertido en un elemento fundamental para conquistar a un público que quiere utilizar las mismas zapatillas durante buena parte del día, desde el trayecto al trabajo hasta una sesión de entrenamiento o un paseo por la ciudad.

El precio, eso sí, sitúa a estas On entre las opciones premium del mercado. Las Cloudsoma PAF cuestan 210 euros y forman parte de una edición limitada, un factor que puede aumentar todavía más su atractivo entre los seguidores de la marca y los amantes de las colaboraciones exclusivas. On parece haber encontrado una fórmula que conecta especialmente con los que buscan reducir las barreras entre el armario de oficina, la ropa de calle y el equipamiento deportivo.