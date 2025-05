El Papa León XIV acepta jugar un partido de tenis benéfico pero ‘veta’ a Sinner: «No le traigáis»

Al segundo día de cónclave, el cielo de Roma se tiñó de blanco. La diminuta chimenea de la Capilla Sixtina expulsó la fumata blanca y el júbilo estalló en la Plaza de San Pedro. Habemus Papam. Robert Francis Prevost se asomó al balcón convertido en nuevo pontífice y a partir de ese momento se multiplicaron las búsquedas de internet por conocer el perfil del primer Papa estadounidense de la historia, León XIV.

Es un reconocido amante al tenis, lo practica cada vez que su agenda se lo permite, aunque lleva tiempo sin empuñar la raqueta. «Me considero un tenista amateur. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi trabajo de cardenal no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora», explicó en una entrevista.

Durante la recepción del Papa el pasado lunes a los periodistas en el Vaticano, León XIV aceptó el reto de disputar un partido benéfico de tenis. «Jugaré al tenis, pero no traigáis a Sinner», expresó el máximo pontífice. Un jocoso comentario que esconde un juego de palabras con el tenista italiano. Sinner en inglés significa pecador, de ahí la broma de León XIV.

La cuestión fue trasladada al propio Sinner, que se pronunció después de vencer a De Jong y acceder a octavos de final del Masters 1.000 de Roma. «¿Por qué me metéis en apuros con esta pregunta? Sé que de pequeño jugaba al tenis y creo que es una cosa preciosa para los tenistas tener un Papa que le guste tanto nuestro deporte, y en un futuro veremos si juego con él», zanjó.

El rival de Sinner en los mencionado octavos de final será Francisco Cerúndolo, semifinalista en Madrid y número 18 del ránking, que en tercera ronda aplastó al austríaco Sebastian Ofner. El argentino exhibió de nuevo un gran momento tanto físico como tenístico que le coloca como el rival más complicado al que se enfrentará el italiano desde su regreso a las pistas.