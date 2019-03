Palotta, presidente de la Roma, arremete contra Monchi

El nuevo director deportivo del Sevilla ha afirmado que cometió un error de novato cuando fichó por la Roma ya que la línea que él quería seguir y la que quería seguir Jim Palotta no era la misma. Las declaraciones de Monchi han sido rápidamente contestadas por el presidente del conjunto italiano a través de su página web.

Palotta dice que Monchi ha fracasado en la Roma

“Me sorprendió leer las declaraciones de Monchi en las que dijo que queríamos caminos diferentes. Me alegra saber que nunca hubiera querido fracasar en la Roma pero quiero aclarar algunas cosas. Desde el primer momento fui muy claro acerca de la dirección que debíamos tomar y por eso gastamos tanto dinero para traer a Monchi con nosotros”, ha explicado.

El presidente de la Roma ha asegurado que dio plenos poderes a Monchi: “Inmediatamente dije que quería entrenadores de primer nivel, personal médico de primer nivel, primer nivel de scouting… junto a una organización de fútbol de alto nivel. Le di a Monchi las llaves para dar vida a todo esto. Le di el control total para contratar al entrenador que quería, a los colaboradores técnicos y a los preparadores, para gestionar el scouting y para comprar los jugadores que él prefería. En cuanto a resultados y nuestro rendimiento, está claro que esto no ha funcionado“.

Palotta ha culpabilizado a Monchi de la actual situación del equipo: “En noviembre, cuando nuestra temporada iba de mal en peor y todos se dieron cuenta de que el entrenador estaba luchando por obtener una reacción de los jugadores, le pedí a Monchi un plan B para actuar en el caso de que las cosas empeoraran. Aunque era el único responsable de la parte deportiva en Roma, no tenía un plan B. Esto sucedió en noviembre. Me explicó que su plan B era continuar con la misma estrategia, la del plan A”.

“Cuando leo o escucho ciertas entrevistas, en las que afirma que la propiedad estaba tomando una dirección diferente a la suya y que por eso se fue, me pregunto: ¿qué querría hacer Monchi de manera diferente? Me pidió que confiara en él y que lo hiciera a su manera. Le dimos el control total y ahora tenemos más lesiones de las que hemos tenido y nos arriesgamos a no poder terminar entre los tres primeros por primera vez desde 2014”, concluyó.