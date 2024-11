El padre de Verstappen raja como nunca contra Checo Pérez: «Es mejor tener a alguien competitivo»

El futuro de Checo Pérez parece estar cada vez más lejos de Red Bull y el padre de Max Verstappen, Jos, cree que lo mejor para su hijo sería un cambio de compañero. El rendimiento del mexicano esta temporada está bastante por debajo de lo que se espera de él, ha obtenido peores resultados que su compañero de equipo. Esto ha llevado a los de Milton Keynes a plantearse su continuidad la próxima temporada.

A pesar de que renovó recientemente con Red Bull hasta 2026, como dijo el jefe del equipo, Christian Horner, «la F1 se basa en resultados» y los del de Gudalajara no están a la altura. Además, Liam Lawson, que sustituyó a Daniel Ricciardo en el RB, el filial de los de la bebida energética, y está cosechando muy buenos resultados, quedando delante del 11 en las últimas dos carreras.

Toda esta sucesión de acontecimientos ha disparado los rumores sobre su posible salida de Red Bull a final de año. El último en pronunciarse sobre este asunto fue el padre de Verstappen, Jos Verstappen, que considera que lo mejor sería cambiar de compañero. Según el ex piloto, un compañero más competitivo podría «empujar un poco» a su hijo a ser todavía mejor. De momento, suenan Franco Colapinto y Lawson como reemplazos.

Lawson está ganando enteros para ascender al primer equipo tras su rendimiento en las tres primeras carreras: «Lo está haciendo muy bien, creo que está listo para dar un paso adelante. Dejemos que termine esta temporada y gane confianza y entonces el equipo podrá decidir qué hacer para el año que viene», comentó Jos Verstappen en Viaplay.

Jos Verstappen ‘echa’ a Checo Pérez

En las dos últimas carreras, Checo Pérez ha quedado detrás de Lawson, mientras que en el debut del neozelandés quedó dos posiciones por delante solamente. Jos Verstappen tiene claro que lo mejor tanto para el equipo como para Max es la marcha del mexicano: «Desde luego no estoy en contra. Es mejor tener a alguien que sea competitivo y empuje un poco a Max. Eso siempre ayuda, pero ya veremos».

Después del Gran Premio de Brasil que se marcó Max Verstappen con una victoria de auténtico genio, Pérez quedó señalado tras terminar en undécima posición mientras su compañero volvía a lo más alto del podio y daba un golpe al campeonato. Horner dijo que no había ningún motivo que justificara una actuación tan diferente de sus dos pilotos, es decir, ninguno de los dos coches tuvo problemas: «No que yo sepa, no hubo nada evidente para mí en la carrera».

Al quedar undécimo, Checo no sumó ningún punto en carrera y eso lastró a Red Bull, que no pudo aprovechar los pinchazos de McLaren y Ferrari para recortar puntos a sus rivales en la pelea por el Mundial de Constructores: «Era una oportunidad en el Mundial de Constructores para sacar una buena tajada tanto a Ferrari como a McLaren y, por desgracia, no hemos sido capaces de aprovecharla», señaló el director del equipo. Pese a la victoria de Verstappen, los de la bebida energética tienen cada vez más complicado revalidar su título de Constructores.