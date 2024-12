Paco González destroza a Gerard Piqué por su propuesta contra el Espanyol: «Te lo metes por el culo»

Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, destrozó a Gerard Piqué por sus últimas declaraciones contra el Espanyol. El ex jugador del Barcelona y de la selección española volvió a intentar humillar al conjunto periquito al retarles a jugar contra una selección de jugadores de la Kings League en un partido que repartiera un millón de euros.

«Esto que voy a decir ahora de la zona baja es un poco bestia, pido disculpas si alguien se siente ofendido. Cuando un equipo está en la zona del descenso, meterse con ese equipo me parece que es humillar», comenzó Paco González en la Cadena COPE. «Si eres un igual no, quiero decir, si el Valladolid se mete con el Espanyol, el Alavés con el Getafe… bueno, pues es una lucha entre iguales. Pero si eres Piqué, campeón del mundo, campeón de Europa, no sé cuantas Champions, no sé cuanta pasta en el banco…», continuó el presentador de Tiempo de Juego.

«Lo de decir el torneo este que me he inventado yo ‘vamos a invitar al Espanyol y le damos un millón’. La respuesta que yo daría si fuera el Espanyol o si fuera el representante de las peñas del Espanyol sería ‘pues mira nos vamos a jugar el millón a otra cosa, vamos a hacer un crowfunding entre los seguidores del Espanyol, y te ofrecemos un millón si esa propuesta, si ese folio, te lo metes por el culo delante de todos en Cornellá’», comentó Paco González, destrozando de esta manera al polémico Gerard Piqué, que no desaprovecha la oportunidad de criticar y humillar al Espanyol.

El reconocido periodista, líder de audiencia con Tiempo de Juego, continuó su alegato contra el ex jugador: «‘Tú sales ahí y te damos el millón a ti, pero no nos humilles que estamos como estamos, con una propiedad lamentable que pasa y que está a 1.000 kilómetros’».

Paco González se refería así a la surrealista y humillante propuesta de Piqué, que vive obsesionado con el Espanyol. El que fuera jugador del Barcelona se grabó un vídeo para proponer al club catalán que disputaran contra una selección de jugadores de la Kings League un partido amistoso en el que se pusiera en juego un millón de euros. E incluso en alguna ocasión dijo que ellos ganarían. Una forma de intentar ganar fama para que la gente recordara la existencia de un torneo, la Kings League, que ha ido perdiendo audiencia con el paso del tiempo.

«Reírte de un equipo así es humillar y eso lo llevó muy mal. Tendría gracia si el Espanyol fuera quinto, pero estando el Espanyol como está es para que le respondan de esa manera. Es lamentable. No tiene ninguna gracia. Si quiere promocionar su torneito, que lo promocione, pero de otra manera, sin reírse y humillar», finalizó Paco González en este duro mensaje contra Gerard Piuqé.