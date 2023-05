Otro histórico de la Fórmula 1 se rinde a Fernando Alonso tras el GP de Miami

Día tras día Fernando Alonso parece ser un mejor piloto y muestra de ello son las innumerables declaraciones que recibe a su favor de grandes pilotos históricos de la Fórmula 1. Después del Gran Premio de Miami donde obtuvo otro podio, fue turno de Juan Pablo Montoya quien se deshizo en elogios hacia el piloto de Aston Martin.

«Bueno, creo que es divertido cómo todo el mundo está hablando de eso», comentaba tras ser preguntado sobre el espectacular momento de forma de Fernando Alonso, que ya no sorprende a nadie y que no deja de sorprender a más de uno carrera a carrera. «Pero siendo sincero, creo que sigue pilotando igual que antes», comentó el ex piloto colombiano que precisamente estuvo presente en el Gran Premio de Miami el pasado fin de semana.

«No ha cambiado mucho, es solo que ahora tiene un coche mejor y obviamente lo está usando bien. Lo que sí tengo que decir es que está haciendo un muy buen trabajo para lograr que todos lo apoyen. Eso es realmente genial de ver», añadió Montoya. Y es que ambos pilotos se vieron las caras durante varios años en el Gran Circo y es ahora el colombiano quien no dudó en elogiar al asturiano y ex rival en las pistas de la Fórmula 1.

Por otro lado, el ex piloto de algunas escuderías como Williams o McLaren, también habló en una entrevista para Motorsport el mal momento que vive Mercedes: «Me sorprendieron, para ser sincero. Si miras el final de la carrera, su ritmo fue bueno allí. Creo que la mayor sorpresa en cuanto a la falta de ritmo fue Ferrari, especialmente hacia el final de la carrera. Lewis sufrió un poco en la primera parte de la carrera, pero luego volvió bastante fuerte, también en comparación con los Ferrari».