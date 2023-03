El pronóstico de Toto Wolff que ha encendido a Fernando Alonso

Toto Wolff, CEO del equipo Mercedes y accionista de Aston Martin, cree que la temporada de Fórmula 1 va a vivir una dictadura de la escudería Red Bull hasta tal punto que ve imposible que otras escuderías consigan un triunfo a lo largo de la temporada. El directivo enterró de un plumazo todas las opciones de Fernando Alonso de sumar la victoria número 33.

«Después de Bahréin, creo que Red Bull va a ganar todas las carreras esta temporada. Vamos a intentar luchar por el Mundial, pero este año no va a ser el caso. Hay que mirar a la realidad y encontrar soluciones. No queremos ser segundos, queremos ganar y con mis aspiraciones deportivas, fue duro ver nuestro déficit», dijo el dirigente de la marca alemana.

Tras ganar siete Mundiales en la era híbrida, Mercedes se ha encontrado perdido en este nuevo Mundial tras no conseguir los resultados esperados la temporada pasada y verse rebasados en la presente por Aston Martin, a quien motorizan. «Podemos tirar nuestro coche a la papelera. Un equipo está muy por delante del resto y están jugando con sus rivales, ni tan siquiera tienen degradación. Podemos cambiar el concepto, pero no se va a arreglar si pones pontones al coche, todo depende del flujo de aire. Nuestro coche es ágil, pero no rápido», añadió Wolff en una entrevista con el periódico austriaco Osterreich.

Wolff sostiene que Mercedes mantuvo su idea de seguir con el proyecto del año anterior viendo que acortaron la distancia con Red Bull en las últimas carreras. «El año pasado, nuestro coche fue a mejor y a final de temporada, ganamos una carrera. Por ese motivo seguimos con este concepto. Ahora, iniciamos una nueva temporada y vemos que de repente, no funciona nada», aseveró.

Mercedes está especialmente dolido por la evolución de un coche satélite como Aston Martin, quien les superó en la primera carrera con un espectacular adelantamiento de Fernando Alonso a Lewis Hamilton. El equipo alemán espera poder darle la vuelta a la situación, pero no tienen el mayor inconveniente en reconocer la superioridad de un Red Bull que únicamente se ha visto amenazado por Aston Martin.

Estas declaraciones coinciden con la primera ocasión en la que Fernando Alonso admite abiertamente que pueden ganar una carrera en este 2023. «Diría que sí porque, cuando eres tercero en la primera carrera, aún te quedan otras 22 oportunidades esta temporada. Recuerdo que el año pasado en Canadá hubo una clasificación en mojado y estuvimos en la primera fila de la parrilla, así que puede pasar cualquier cosa en 22 carreras con condiciones diferentes. Haré todo lo posible para tener la oportunidad», zanjó.