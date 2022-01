Este miércoles 26 de enero se disputa la novena jornada de competición en el Open de Australia 20222, en un día en el que quedarán definidas las segundas semifinales del Grand Slam australiano, tanto en el cuadro femenino como masculino. Los partidos del día son: Danielle Collins – Alize Cornet, Swiatek – Kanepi, Medvedev – Aliassime y Sinner – Tsitsipas. Consulta a qué hora y dónde ver los partidos del Open de Australia hoy.

El Open de Australia entra en las rondas finales del torneo y este miércoles 26 de enero quedarán ya definidas las semifinales del Grand Slam australiano. Por ello, todos los partidos de cuartos de final se disputarán en la Rod Laver Arena, la principal pista de Melbourne Park. La jornada arrancará con el partido entre Danielle Collins y Alize Cornet, a partir de las 11 de la mañana locales – la una de la madrugada en España-. No antes de las 15 horas – es decir, de las 3 de la madrugada en la península- Iga Swiatek se medirá ante Kanepi, con el que quedará definida la segunda semifinal femenina entre las dos ganadoras de este miércoles.

También durante la madrugada en España, «no antes de la 5» se disputará el partido entre Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie del Grand Slam australiano. Ya por la mañana en España, a partir de las 9:30, se jugará el Felix Auger Aliassime – Daniil Medvedev, programado durante la sesión nocturna de la Rod Laver Arena. Los ganadores de esta jornada protagonizarán la segunda semifinal del Open de Australia 2022, que se disputará el próximo viernes.

Orden de juego del Open de Australia:

ROD LAVER ARENA:

A partir de la 1 a.m:

Collins – Cornet

No antes de las 3 a.m:

Swiatek – Kanepi

No antes de las 5 a.m:

Sinner – Tsitsipas

No antes de las 9:30

Auger Aliassime – Medvedev

Dónde ver los partidos del Open de Australia

Los partidos del Open de Australia 2022 se podrán seguir en televisión a través del canal Eurosport 1 y Eurosport 2, que se pueden encontrar en Movistar + o en DAZN. Además, en OKDIARIO, encontrarás las crónicas de los partidos, los resultados de la jornada y toda la actualidad del torneo.