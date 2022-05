Ogura se llevó la victoria en el GP de España de MotoGP en la categoría de Moto2, por delante de un heroico Arón Canet que terminó segundo. El piloto de Corbera estuvo luchando por la victoria hasta las últimas cinco vueltas, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta que el lunes fue operado de una fractura intra articular de la epífisis distal del radio izquierdo producida tras la peligrosa caída en Portimao donde se fueron al suelo varios pilotos.

Canet no ha podido con el japonés, que se ha mantenido muy fuerte durante toda la carrera. No obstante, es un grandísimo resultado teniendo en cuenta que corría lesionado. Además, no sufrió para mantener esa segunda plaza. El esfuerzo ha merecido la pena. Tercero fue Arbolino, mientras Pedro Acosta terminó vigésimo después de irse al suelo en la segunda vuelta.

La carrera comenzaba con Ogura mandando desde la pole con Canet tras su estela y Aldeguer tercero. Lowes perdía posiciones tras un toque con Chantra, mientras el líder del Mundial apretaba los dientes al ver que los de arriba se escapaban y pasaba a un Aldeguer que caía hasta la octava posición. Justo por detrás venía Pedro Acosta que acababa de superar a Augusto Fernández.

El Tiburón de Mazarrón salía desde la décima posición, venía firmando el mejor fin de semana desde que ascendió a la categoría intermedia pero sufrió una nueva caída que le condenó para el resto de la carrera. Acosta y Aldeguer se tocaron en la curva seis en la segunda vuelta y acabó con el de KTM por los suelos tras intentar pasarle por el interior. Pedro pudo volver a poner en pie la moto para retomar la carrera pero ya lo hizo desde muy atrás.

En el tramo final remontó algunas posiciones y rodó en los mismos tiempos que la cabeza pero ya era tarde. Estaba lejos y sólo pudo ser vigésimo. Por delante, Canet se peleaba con Arbolino para retener esa segunda plaza, se pasaban una y otra vez pero en las últimas vueltas el español consiguió tomar algo de distancia para conseguir subir al segundo cajón del podio seis días después de haber sido operado.

Dixon tira a Aldeguer

Jake Dixon acabó con la carrera de Fermín Aldeguer. El inglés se fue al suelo en la curva 13 de la vuelta 10 e impactó con el murciano en la caída. Tras investigarlo, los comisarios decidieron no sancionarle. Aldeguer logró retomar la marcha detrás de Acosta y terminó abandonando.

La victoria se iba a decidir entre Ogura, Canet y Arbolino. Los tres dejaron atrás a sus perseguidores para pelear por el triunfo entre ellos. El valenciano tuvo un susto en la última vuelta y eso hizo que Ogura tomara algo más de distancia y terminara de sellar el triunfo. Canet evitó la caída pero no pudo lograr que el japonés se escapara. Al final firmó un memorable segundo puesto.