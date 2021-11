El Tottenham Hotspur ha hecho oficial el fichaje de Antonio Conte como entrenador. El italiano firma con la entidad londinense hasta 2023, aunque cabe la posibilidad de prolongarlo a partir de esa fecha. De esta manera, el conjunto inglés ya tiene nuevo técnico tras haber cesado a Nuno Espirito Santo el pasado lunes. La derrota por 0-3 ante el Manchester United, sumado a la mala dinámica que estaba llevando el equipo en los últimos meses, terminó con el despido del portugués.

Antonio Conte conoce perfectamente el fútbol inglés. El italiano ya fue entrenador del Chelsea durante dos temporadas, en las que ganó la Premier League en 2017 y la FA Cup en 2018. Su último equipo fue el Inter de Milán, con el que conquistó el pasado año la Serie A, aunque una vez concluida la temporada tomó la decisión de dejarlo.

Conte debutará con el Tottenham el próximo jueves en la Conference League contra el Vitesse. No obstante, su principal reto es levantar el vuelo de un equipo que en estos momentos es noveno clasificado en la Premier League.

«Estoy muy feliz de volver a ser entrenador y de hacerlo en un club de la Premier que tiene la ambición de volver a ser protagonista. El Tottenham tiene instalaciones de última generación y uno de los mejores estadios del mundo. Estoy deseando empezar a trabajar para transmitir al equipo y a la afición la pasión, la mentalidad y la determinación que siempre me han distinguido, como jugador y como entrenador. El verano pasado nuestra unión no se concretó porque el final de mi relación con el Inter todavía era demasiado reciente y emocionalmente estaba demasiado involucrado con el final de la temporada, por lo que sentí que aún no era el momento adecuado para volver a ser entrenador. Pero el entusiasmo contagioso y la determinación de Daniel Levy al querer encomendarme esta tarea me emocionaron. Ahora que la oportunidad ha vuelto, he optado por aprovecharla con gran convicción», confesó Conte tras su nombramiento.