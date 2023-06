Oasis planea su regreso tras la victoria del Manchester City en la final de la Champions

La coronación del Manchester City en Europa ha despertado muchas reacciones y no sólo en el mundo del fútbol, sino también en el de la música. Y es que un integrante de la mítica banda Oasis apostó hace años que volvería al panorama musical si su equipo, el club citizen conquistaba ‘la orejona’.

Pues ese momento ha llegado y al cantante Liam Gallagher le toca cumplir con su promesa. Justo un mes antes de la final le recordaron lo que tiempo atrás se había jugado: «¿Volverá Oasis si el Manchester City gana la Champions League? ¿Es una posibilidad?», a lo que este respondió: «Estoy preparado».

I’m ready to go — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2023

Por tanto todo indica a que los hermanos Liam y Noel Gallagher volverán a reunirse después de más de una década separados y enemistados. Ese fin punto y final se produjo en París, cuando tras un incidente en plena actuación tuvieron una discusión que acabó por romper completamente la relación entre ambos.

Después de 14 años sin sacar nueva música y huérfanos de giras alrededor del mundo, todos los fanáticos de la banda estarán pendientes de si el menor de los Gallagher cumple o no con su promesa. Una vuelta que llegaría con motivo de la consecución del mayor título europeo de clubes de su equipo. Así que, tendrá que contactar con su hermano para revivir una de los grupos musicales más importantes de la historia del pop/rock británico.

De hecho, durante la disputa del encuentro en Turquía, se viralizó un vídeo en redes sociales de Liam Gallagher cantando a pleno pulmón rodeado de aficionados de su equipo. Después del triunfo, el cantante de 50 años no se lo pensó a la hora de entonar sus mejores clásicos como «Don´t Look Back in Anger» o «(What´s The Story) Morning Glory». 30 años después de que tanto Oasis como Blur lideraran el histórico movimiento del Britpop en Inglaterra, se podría producir uno de los regresos musicales más ansiados gracias a la primera Champions del City.