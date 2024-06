El nuevo récord que Morata acaba de batir en el Atlético

Álvaro Morata no sólo se ha convertido hoy en el cuarto goleador histórico de la selección. Con su tanto a Croacia ha superado a Fernando Torres, al que igualó en Palma el pasado fin de semana, y ya es el pichichi del Atlético con la camiseta de España con 15 tantos. Pese a todo la hoja de ruta con respecto a su futuro no ha cambiado: la idea del club es traspasarlo después de la Eurocopa para obtener no sólo un importante beneficio económico, sino también para ahorrarse su ficha, una de las más altas de la plantilla.

Curiosamente en el cómputo total de goles marcados con el equipo nacional Fernando Torres, con 38, está por delante de Morata, que ha puesto su listón particular en 36. Sin embargo, en el momento de contabilizar sólo los que ha conseguido siendo jugador del Atlético, aventaja en dos al Niño, que logró 24 de sus 38 totales cuando militaba en el Liverpool o en el Chelsea. En consecuencia desde hoy el madrileño es historia rojiblanca, y será un récord que costará mucho arrebatarle porque no se vislumbra un delantero español que esté en condiciones de discutírselo. En el Atlético desde luego ahora mismo no existe, y si quisiera ficharlo de fuera su única alternativa sería Ferran Torres, que está a mucha distancia.

Álvaro Morata tiene escasas posibilidades de continuar en el Atlético la próxima temporada porque la apuesta del club es el ucraniano Artem Dobvyk, al que el Girona ha tasado en 40 millones de euros. El delantero internacional ya conoce la situación, que en esta ocasión parece no tener marcha atrás tras dos veranos en los que se ha rumoreado su salida hasta el último día del mercado sin acabar concretándose. El partido en Dortmund, en la vuelta de los cuartos de final de Champions, en el que no salió tras el descanso pese a que el equipo estaba perdiendo por dos goles a cero, marcó un punto y aparte en su relación con Simeone y no da la impresión de que pueda haber marcha atrás pase lo que pase en la Eurocopa. Es más, el Atlético ve el torneo de selecciones como una gran oportunidad para obtener un buen traspaso por el delantero.

Máximos goleadores del Atlético con la selección: