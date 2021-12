Tristan Thompson está envuelto en un nuevo escándalo. No se habla de otra cosa en la NBA y Estados Unidos en general. Y es que según varios medios el jugador de los Sacramento Kings acaba de ser padre por tercera vez y no por decisión propia, sino que el bebé ha nacido fruto de una aventura de una noche que tuvo hace nueve meses y que confirma una nueva infidelidad del deportista a Khloé Kardashian, con la que todavía mantenía una relación por aquel entonces.

La madre del recién nacido se llama Maralee Nichols, que habría demandado al ala-pívot por la manutención del bebé, para que lo acepte y se haga cargo como padre. Según las citadas informaciones, el informe judicial de la demanda incluye una declaración del jugador de la NBA admitiendo haber mantenido relaciones íntimas con Nichols después de una noche de fiesta, que podría coincidir con la celebración de su 30 cumpleaños cuando todavía no se había separado de Khloé.

El portal estadounidense TMZ, especialista en este tipo de asuntos, ha sido el encargado de anunciar en exclusiva el nacimiento del tercer hijo de Tristan Thompson, publicando además los supuestos sobornos del deportista a Maralee Nichols para que nada de esto saliera a la luz y que no se confirmara otra infidelidad a Khloé Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tristan Thompson (@realtristan13)

«Sabes cómo me siento y mis sentimientos no han cambiado en absoluto. No me involucraré para nada. Por cierto, si piensas que este bebé te va a hacer ganar dinero, estás completamente equivocada. Ya sabes que me retiraré después de esta temporada. Así que en términos de apoyo será la cantidad mensual estipulada para cualquier persona desempleada. Es Texas, así que serán solo un par de cientos de dólares», le habría dicho.

Pero fue más allá: «Así que mejor coge los 75.000 que te estoy ofreciendo porque no conseguirás nada mínimamente cerca de eso teniendo un hijo con una persona que está desempleada. Todo lo que tendrás será un bebé con un padre que tiene cero relación su su bebé y unos pocos cientos de dólares como manutención al mes».