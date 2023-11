Norris se lleva la pole en el shootout de Brasil con Sainz noveno y abandono de Alonso por daños

Lando Norris se llevó la pole en la accidentada sprint shootout del Gran Premio de Brasil. Esta vez no pudo conseguirla Max Verstappen, que quedó segundo, ni tampoco Checo Pérez, tercero. El piloto de McLaren fue el más rápido de la sesión, incluso que Red Bull, pero la clasificación de este sábado estuvo marcada por el accidente de Esteban Ocon, que provocó el abandono de Fernando Alonso (15º). Carlos Sainz saldrá noveno en la última carrera al sprint del Mundial de 2023 de Fórmula 1.

El shootout empezaba sin un rastro de lluvia. Esa era la noticia en el Autódromo José Carlos Pace, un escenario que se tuvo que desalojar en tiempo récord por el diluvio después de la clasificación del viernes. Las condiciones climatológicas generaron una extraña parrilla de salida en la que, por ejemplo, un piloto como Lance Stroll estaba tercero.

Pero eso es cosa del domingo, ya que ahora algunos sábados tiene cabida un formato llamado sprint en el que todo queda decidido en unas horas y donde, si eres rápido, puedes arañar algún punto adicional. Precisamente, la rapidez no es una de las virtudes de Ocon, pero aun así se encargó de lucir varios de sus defectos para dar por concluida la SQ1 con un accidente que pudo acabar peor.

El piloto de Alpine estaba realizando su vuelta rápida y acercándose peligrosamente a Alonso, que también estaba en ello. Cuando más se acercó al asturiano perdió el control de su coche, impactó con el de su antiguo compañero, y salió disparado contra uno de los muros de Interlagos. Por su culpa, el shootout finalizaba para él, pero el francés decidió culpar al de Aston Martin, e incluso insultarle tras lo sucedido: «Idiota Fernando».

Ocon lleva el caos a Brasil

Nada tenía sentido en el show de Ocon y la FIA se veía obligada a sacar rápidamente una bandera roja con la que ponía punto y final a la SQ1, quedando eliminados, lógicamente, el francés, pero también Stroll, Guanyu Zhou, Alex Albon y Logan Sargeant. El incidente pasaba a ser investigado y la sesión se detenía durante unos 20 minutos.

El tiempo corría a favor de Aston Martin y de Alonso, pero finalmente el coche no pudo volver a salir del garaje y el asturiano veía cortadas de raíz muchas de sus aspiraciones en la carrera al sprint. Su posición en la parrilla de salida era la decimoquinta y no pudo tan siquiera emprender un intento de vuelta rápida en la SQ2. La imagen de decenas de personas alrededor de su AMR23 no era para nada alentadora.

Norris se lleva la pole al sprint de Brasil

Una vez reanudada, los eliminados eran Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y, desgraciadamente, Alonso por daños en su monoplaza. El shootout llegaba a la recta final y ningún piloto parecía atreverse a ser el primero en intentar la última vuelta rápida. Finalmente, Norris fue el más rápido y saldrá primero en la carrera al sprint de Brasil, con Verstappen segundo y Pérez tercero. Sainz sufrió en su intento y lo hará desde la novena posición.